Düğün hazırlığı gibi göründü, uyuşturucu sevkiyatı çıktı! Gelinliklerle kilo kilo zehir taşımışlar

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

2 GELİNLİKTEN 25 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Çalışmalar kapsamında uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir taksi, jandarma tarafından durduruldu. Takside yapılan aramada, 2 gelinlik üzerine, boncuk süsleme gibi işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyonda taksi şoförü gözaltına alındı.