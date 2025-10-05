Düğün hazırlığı gibi göründü, uyuşturucu sevkiyatı çıktı! Gelinliklerle kilo kilo zehir taşımışlar
Kayseri'de takside taşınan 2 gelinlik üzerine boncuk süsleme şeklinde gizlenmiş 25 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Taksi şoförü ise gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
2 GELİNLİKTEN 25 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI
Çalışmalar kapsamında uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir taksi, jandarma tarafından durduruldu. Takside yapılan aramada, 2 gelinlik üzerine, boncuk süsleme gibi işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Operasyonda taksi şoförü gözaltına alındı.
