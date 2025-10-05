Düğün hazırlığı gibi göründü, uyuşturucu sevkiyatı çıktı! Gelinliklerle kilo kilo zehir taşımışlar

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de takside taşınan 2 gelinlik üzerine boncuk süsleme şeklinde gizlenmiş 25 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Taksi şoförü ise gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

2 GELİNLİKTEN 25 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Çalışmalar kapsamında uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir taksi, jandarma tarafından durduruldu. Takside yapılan aramada, 2 gelinlik üzerine, boncuk süsleme gibi işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyonda taksi şoförü gözaltına alındı.

