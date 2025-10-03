Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayseri'de binadan gelen ses sonrası büyük panik! Deprem zannettiler

Kayseri'de binadan gelen ses sonrası büyük panik! Deprem zannettiler

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 54 yıllık bir binanın koridorundaki fayansların çatlayarak yerinden çıkması deprem paniğine neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık AFAD ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ön incelemelerinde herhangi bir soruna rastlanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir apartmanın koridorundaki fayansın çatlama sesinin ardından panikleyen bina sakinleri deprem olduğunu sanarak kendilerini sokağa attı.

Kayseri'de binadan gelen ses sonrası büyük panik! Deprem zannettiler - 1. Resim

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık AFAD ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de binadan gelen ses sonrası büyük panik! Deprem zannettiler - 2. Resim

DEPREM PANİĞİ SORUNSUZ ATLATILDI

Bina altındaki iş yerinde işletmecilik yapan Arif Cankı, "Olayın gerçekleştiği binada esnafım. Öncelikle bir çatırtı sesi duydum. Dışarıya baktığımda binada oturan vatandaşların dışarı doğru çıktığını gördüm. Daha sonra ekipler geldi. Birinci kattaki fayansların çatladığını söylediler. Daha sonra AFAD ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Sesten sonra vatandaşların kendini dışarı atmasıyla binada oturan diğer vatandaşlar da deprem olduğunu sandı. Ekipler şu an yüzeysel inceleme yapabildiklerini söylediler. Detaylı incelemeyi bina sakinlerinin yüzde 50’sinden fazlasının başvurusu ile yapılabileceğini söylediler. Ön incelemede binada oturulabileceğini ve bir sıkıntı olmayacağını söylediler" dedi.

Ekiplerin ön incelemelerinde herhangi bir soruna rastlanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

