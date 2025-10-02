Kandilli Rasathanesi'nden Marmara'daki sarsıntıya ilişkin rapor: 113 yıl önce meydana gelen 7,4'lük deprem hatırlatıldı

Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre sarsıntının odak noktası Tekirdağ açıkları olarak belirlendi. 12,5 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, sığ odaklı olması nedeniyle geniş bir bölgede hissedildi.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI ETKİSİ

Kandilli'nin ön değerlendirme raporuna göre, Tekirdağ'ın güney-güneybatısı, genel olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi altında bulunuyor. Fay hattının kuzey kolu Marmara Denizi'nden geçerek Saroz Körfezi'ne kadar uzanıyor. Bölgede yer alan Tekirdağ-Ganos-Saros fay parçaları, sismik hareketliliğin en önemli kaynakları arasında gösteriliyor.

BÖLGEDEKİ TARİHSEL DEPREMLER

Rapor, bölgenin tarih boyunca çok sayıda yıkıcı depreme sahne olduğuna da dikkat çekiyor. Tarihsel kayıtlara göre, 1354 yılında bölgede şiddeti 9'a ulaşan büyük bir deprem yaşanmıştı. Ayrıca 1509, 1855 ve 1894 yıllarında meydana gelen depremler de Marmara'nın güneydoğusunda etkili olmuş ve ciddi hasarlara yol açmıştı.

1912'DE 7,4'LÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

1900 yılından günümüze kadar bölgede kaydedilen önemli depremler arasında 1912 Eriklice-Şarköy depremi öne çıkıyor. 7,4 büyüklüğündeki bu deprem Tekirdağ merkezine yalnızca 49 kilometre mesafede gerçekleşmişti. Uzmanlar, bu tür büyük depremlerin Marmara'daki aktif fay hatları nedeniyle her zaman gündemde olduğunu hatırlatıyor.

UZMANLARDAN DEPREM UYARISI

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi ve çevresinin aktif fay hatları nedeniyle depremsellik açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. Bölgedeki hareketliliğin geçmişte yaşanan büyük depremlerle uyumlu olduğu, benzer sarsıntıların gelecekte de görülebileceği belirtildi.

MARMARA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında bugün saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Çanakkale ve Balıkesir'de hissedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, bazı bölgelerde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alındığı ve 17 kişinin de panikle yaralandığı bildirildi.