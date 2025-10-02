Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Uraloğlu'ndan deprem sonrası açıklama: İletişim altyapımızda olumsuzluk yaşanmadı

Uraloğlu'ndan deprem sonrası açıklama: İletişim altyapımızda olumsuzluk yaşanmadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uraloğlu&#039;ndan deprem sonrası açıklama: İletişim altyapımızda olumsuzluk yaşanmadı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, saha taramaları sonucunda ulaşım ve iletişim altyapısında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi olan 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

"Marmaraereğlisi merkezli, çevre illerimizde de hissedilen 5,0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha taramaları neticesinde ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sturm Graz - Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? Halil Umut Meler müsabakanın hakemi oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Deprem sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu - GündemDeprem sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğuÖzgür Özel'den Sumud Filosu’na saldırı ile ilgili açıklama - GündemÖzgür Özel'den Sumud Filosu’na saldırı ile ilgili açıklamaNarin Güran davasında 3 isme tahliye! - GündemNarin Güran davasında 3 isme tahliye!Çorum'da tavuk döner zehirlenmesi: 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı - GündemTavuk döner zehir oldu: 12 öğrenci hastaneye kaldırıldıBüyük bir depremin işaretçisi mi? 5.0'lık sarsıntı sonrası uzmanlardan ilk sözler - GündemBüyük bir depremin işaretçisi mi?Davada büyük gerginlik! Sanıklar Yasemin Minguzzi'nin üzerine yürüdü - GündemSanıklar Yasemin Minguzzi'nin üzerine yürüdü
Sonraki Haber Yükleniyor...