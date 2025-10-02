Uraloğlu'ndan deprem sonrası açıklama: İletişim altyapımızda olumsuzluk yaşanmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi olan 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı: