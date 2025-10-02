Uraloğlu'ndan deprem sonrası açıklama: İletişim altyapımızda olumsuzluk yaşanmadı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, saha taramaları sonucunda ulaşım ve iletişim altyapısında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi olan 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı:
"Marmaraereğlisi merkezli, çevre illerimizde de hissedilen 5,0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha taramaları neticesinde ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun"
