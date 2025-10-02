Büyük bir depremin işaretçisi mi? 5.0'lık sarsıntı sonrası uzmanlardan ilk sözler

Marmara Denizi, Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında saat 14.55'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başta İstanbul olmak üzere çevredeki birçok kentte hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden olurken, uzmanlar açıklamalarda bulundu.

BÜYÜK BİR DEPREMİN İŞARETÇİSİ Mİ?

NTV'ye konuşan Jeoloji Yüksek Mühendisi Okan Tüysüz, "Marmara Denizi içerisinde olan bir deprem. Biraz güneye doğru görülüyor. Daha önce yaşadığımız 6,2'lik depremden biraz daha uzakta" dedi.

"Bu yer meselesi zaman içerisinde değişebilir, Marmara içinde çok sayıda fay var. Bunlardan biri kırılmış olabilir" diyen Tüysüz, "Büyük bir deprem işaretçisi midir? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Depremin ana kolun biraz güneyinde başka bir küçük fay üzerinde olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE EVİNE GİR-ÇIK DİYEMEYİZ"

5 büyüklüğündeki bir depremden sonra 4'e kadar artçıların olabileceğini belirten Tüysüz, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki küçük faylarda 5'e varan depremler de olabilir. Bunun büyük bir depremin işaretçisi olmasını söylemek mümkün değil.

Kimseye evine gir-çık diyemeyiz. Ama ben şimdi işimden çıktıktan sonra evime gideceğim, yaşamıma devam edeceğim. Hayat devam ediyor. 5 olduktan sonra 3,8 olması ana şok. Belki bir iki artçı daha olabilir. Kısa bir süre bekleme süresi yararlı olur diye düşünüyorum.

Yapılarda herhangi bir çatlama, kırılma, kolon gibi yerlerde kırık çatlak varsa o zaman yetkililere başvurarak yapının incelenmesini talep edebilirler."

"23 NİSAN'DAKİ DEPREMİN YARISI GERÇEKLEŞTİ"

CNN Türk'e konuşan ve "O bölgede benzer deprem olabilir" diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise depremin Tekirdağ açıklarında değil, Silivri Çukuru’nun batı kenarında meydana geldiğini belirtti.

"Bu, daha önce 23 Nisan’da söylediğim senaryonun yarısıdır" diyen Üşümezsoy, 23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki Kumburgaz depreminde fayın yalnızca bir kısmının kırıldığını, Silivri Çukuru içinde kalan 10-15 kilometrelik fay parçasının ise henüz kırılmadığını hatırlatarak şunları söyledi:

"23 Nisan’da bağırdım, bu deprem 6.2’lik Silivri ile Büyükçekmece arasındaki fayda oldu. Ama Silivri Çukuru’ndan Ereğli’ye doğru uzanan deniz içindeki fay kırılmamıştı. İşte şimdi onun üzerinde kırılmalar oluyor. Yani 23 Nisan’daki depremin yarısı gerçekleşti, öbür yarısı ise henüz olmadı."

"BUNLAR NORMAL DEPREMLER"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul’da hissedilen depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Depremin kente yakın olduğu için geniş bir alanda hissedildiğini belirten Ersoy, "Bunlar normal depremler, bundan sonra büyük deprem olacak demek iddialı olur. Umarız diğerleri gibi rutin seyrinde kalır. Artçıları olup olmadığına bakacağız. Artçı olması, o bölgenin canlı ve fayın aktif olduğunu göstermesi açısından çok önemli" dedi.

Marmara’da beklenen büyük depremle ilgili de konuşan Ersoy, "Böyle bir deprem için ‘büyük depremin enerjisini alır’ demek doğru değil" ifadelerini kullandı.

"HER AN BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara’da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve İstanbul’u deprem hazırlayın" dedi.

"PANİK YOK"

"Büyük deprem beklentisini gösteren veri yok" diyen Prof. Dr. Osman Bektaş da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Ereğlisi depremi, 2012 yılında olan 5 büyüklüğündeki depremin olduğu yerde gerçekleşti. Tekirdağ Çukuru-Kumburgaz Çukuru fayın creep yaptığı, sürüklendiği bölgedir. Panik yok."