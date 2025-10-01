Filipinler’de 6,9’luk deprem: Ölü sayısı 61'e yükseldi
Filipinler’in orta kesiminde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, ölü sayısının 61’e çıktığını, yüzlerce yaralının ise Cebu adasındaki hastanelerde ve kurulan acil durum çadırlarında tedavi altında olduğunu açıkladı.
Filipinler’in orta kesiminde meydana gelen 6,9!luk depremde ölü sayısı 60’a yükseldi.
Cebu adasındaki hastaneler yaralılarla dolarken, yüzlerce kişi geceyi mavi çadırlarda geçirdi.
DEPREMDE ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin 6,9 büyüklüğünde ve sığ odaklı olduğunu açıkladı.
Merkez üssü, Cebu adasının kuzindeki 90 bin nüfuslu Bogo kenti yakınları olarak belirlendi.
Sivil Savunma Ofisi yardımcısı Rafaelito Alejandro, Manila’da yaptığı açıklamada, “Ekstra sayıda yaralı bildiriliyor, bu yüzden durum çok değişken” dedi. Yetkililer, şu ana kadar en az 60 kişinin öldüğünü duyurdu.
YARALILAR ÇADIRLARDA TEDAVİ EDİLİYOR
Cebu İl Hastanesi önünde kurulan çadırlarda yaralıların tedavisi sürüyor.
Öte yandan İtfaiye ekipleri, Bogo’da yıkılan iki katlı bir motelin enkazında arama çalışmalarını sürdürüyor. İki resepsiyonist ve bir çocuğun hâlâ enkaz altında olabileceği iletildi.
Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos, depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Marcos, “Acılı ailelere en içten taziyelerimi sunuyorum” dedi ve hızlı yardım sözü verdi.