Filipinler’de 6,9’luk deprem: Ölü sayısı 61'e yükseldi

Filipinler’in orta kesiminde meydana gelen 6,9!luk depremde ölü sayısı 60’a yükseldi.

Cebu adasındaki hastaneler yaralılarla dolarken, yüzlerce kişi geceyi mavi çadırlarda geçirdi.

DEPREMDE ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin 6,9 büyüklüğünde ve sığ odaklı olduğunu açıkladı.

Merkez üssü, Cebu adasının kuzindeki 90 bin nüfuslu Bogo kenti yakınları olarak belirlendi.

Sivil Savunma Ofisi yardımcısı Rafaelito Alejandro, Manila’da yaptığı açıklamada, “Ekstra sayıda yaralı bildiriliyor, bu yüzden durum çok değişken” dedi. Yetkililer, şu ana kadar en az 60 kişinin öldüğünü duyurdu.

YARALILAR ÇADIRLARDA TEDAVİ EDİLİYOR

Cebu İl Hastanesi önünde kurulan çadırlarda yaralıların tedavisi sürüyor.

Öte yandan İtfaiye ekipleri, Bogo’da yıkılan iki katlı bir motelin enkazında arama çalışmalarını sürdürüyor. İki resepsiyonist ve bir çocuğun hâlâ enkaz altında olabileceği iletildi.

Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos, depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Marcos, “Acılı ailelere en içten taziyelerimi sunuyorum” dedi ve hızlı yardım sözü verdi.