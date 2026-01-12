Kaydet

Bursa’nın Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi’nde, İnegöl yolu üzerinde seyir halinde olan bir motokurye ile hafif ticari aracın sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, motokuryeyi darp etmeye başladı. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgayı ayırmak için araçtaki kadınlar yoğun çaba sarf etse de sürücüyü durdurmakta güçlük çekti. Olay sırasında araçtan inen bir çocuğun yaşananları şaşkınlıkla izlediği anlar ve kavganın tüm detayları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tarafların yol ortasındaki arbedesi ve çevredeki vatandaşların müdahale anları yer alıyor.

