Güneydoğu Asya'da peş peşe depremler: Filipinler'in ardından bu kez de Endonezya sallandı!

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'dan son dakika bir deprem haberi geldi. Ülkenin Kalianget bölgesi açıklarında 6 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde henüz can ya da mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı. Öte yandan birkaç saat önce de Endonezya'nın komşusu Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Endonezya'nın Kalianget bölgesinin güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, yaklaşık 14 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının merkez üssünün Kalianget'in 32 kilometre güneydoğusunun açıkları olduğunu ifade etti.

6 büyüklüğündeki depremde, henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. ​​​​​​​Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6,5 olarak kaydedildi. Öte yandan birkaç saat önce de Endonezya'nın komşusu Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Toplam 130 aktif yanardağa sahip Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında gösteriliyor.

