Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de şiddetli deprem!

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de şiddetli deprem!

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler&#039;de şiddetli deprem!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'den son dakika deprem haberi geldi. Ülkenin batı kıyıları açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Palompon bölgesinin yaklaşık 10 kilometre batısı ile Calape bölgesi açıklarında olduğunu bildirdi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 6,9 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

