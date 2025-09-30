Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de şiddetli deprem!

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Palompon bölgesinin yaklaşık 10 kilometre batısı ile Calape bölgesi açıklarında olduğunu bildirdi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 6,9 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.