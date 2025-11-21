ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 39 yaşındaki Nancy Major, 20’lik dişinin arkasında çıkan apseyi önce önemsemedi, sonra ise aynı dönem geçirdiği soğuk algınlığına bağladı. Şişliğin yanı sıra giderek kilo veren kadın nefes darlığı da yaşadığını hissetti. Şikayetlerinin artmasıyla doktora giden Major'a çeşitli antibiyotikler verildi. Yaklaşık bir ayın sonunda yapılan tetkiklerde apsenin kanserli bir tümör olduğu tespit edildi.

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 39 yaşındaki Nancy Major, 20’lik dişinin arkasında çıkan apseyi aynı dönem geçirdiği soğuk algınlığına bağladı. Giderek büyüyen şişkinlik sebebiyle neredeyse ağzını kullanamayan kadın, 3 hafta içinde 13 kilo verdi. Söz konusu şikayetlerinin yanı sıra nefes darlığı da yaşayan Major, soluğu dişçide aldı.

Nancy Major

HASTANE HASTANE GEZDİ

Yapılan kontrollerin ardından önce antibiyotik reçete edildi ancak fayda etmeyince apsenin arkasındaki diş çekildi. Sağlığıyla ilgili bir şeylerin yolunda olmadığını hisseden iki çocuk annesi, bu kez başka bir hastaneye giderek çeşitli taramalar yaptırdı.

Doktorlar, bunun sadece bir apse olduğunu vurgulayarak içini boşaltmak için kadını operasyona aldılar. O anları anlatan kadın, yaşadığı acının dayanılmaz olduğunu vurgulayarak apsenin içinden sadece kan çıktığını söyledi.

Nancy Major

HEMŞİRE FARK ETTİ, BİYOPSİYLE ORTAYA ÇIKTI

Operasyonun ardından kadının testlerini bir kez daha inceleyen bir hemşire, kadının apsesi için biyopsi taraması istedi. Yapılan biyopsiyle Major’ın nadir görülen B hücreli lenfoma kanseri olduğu ortaya çıktı. B hücreli lenfoma, lenfosit adı verilen beyaz bir B hücresinde başlayan bir kanser türüdür. B hücreli lenfositler, bağışıklık sisteminde enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan antikor proteinleri üretir. Genellikle lenf düğümlerinde veya dalak gibi diğer lenfoid dokularda bulunurlar.

Doktorlar, kanserin ilk evresindeyken teşhis edildiğini ancak buna rağmen kadının beş yıl daha yaşama şansının sadece yüzde 14-20 arasında olduğunu belirtti.

Nancy Major

"TAM BİR ÇÖKÜŞ"

Teşhisin konulmasının ardından "Tam bir çöküş yaşadım" diyen kadın, hemen kemoterapi tedavisine başladı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan açıklamada bulunan Major, tedavisinin devam ettiğini, kanserin vücuduna yayılmadığını ve sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi.

ZEYNEP ERDİVANLİ

Haberle İlgili Daha Fazlası