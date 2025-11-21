İngiltere’nin Lancashire bölgesinde yaşayan 56 yaşındaki Robert Easom, birlikte yaşadığı Trudi Burgess’in kendisinden ayrılmak istediğini söylemesi üzerine çıkan tartışmada, kadının boynunu kırdı. Korkunç olayın ardından Trudi felç kalan kalırken, Robert’ın çıkarıldığı mahkemede bunu ‘şaka’ olarak yaptığını söylediği ifade edildi.

Kan donduran olay, İngiltere’nin Lancashire şehrindeki bir evde yaşandı. 56 yaşındaki Robert Easom, 17 Şubat’ta birlikte yaşadığı Trudi Burgess’in kendisinden ayrılmak istediğini söylemesi üzerine çıkan tartışmada kadının boynunu kırdı.

Robert Easom, Trudi Burgress

BOYNUNDAN AŞAĞISI FELÇ KALDI

Korkunç olayda kadının göğsünden aşağısı felç kalırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Easom geçtiğimiz günlerde çıkarıldığı mahkemede, bunu ‘şaka’ olarak yaptığını vurgulayarak kadına kasten zarar vermek istemediğini belirtti.

Trudi Burgress



Savcı Sarah Magill, Burgess’in kısa süre önce beyin tümöründen eşini kaybettiğini, bu dönemde kız kardeşinin bahçıvanı olan Easom ile tanıştığını belirtti. Adamın kadına başlarda sevecen yaklaştığı, ancak daha sonra defalarca kez şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

BU İLK DEĞİLMİŞ

Öte yandan mahkemede cani adamın 2021 yılında da kadını çarşafa sararak boğmaya çalıştığı, başka bir tartışmada ise kadını kafa atarak yaraladığı belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

ZEYNEP ERDİVANLİ

Haberle İlgili Daha Fazlası