CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi! Gürsel Tekin görevine devam edecek
CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan dava 27 Şubat 2026 tarihine ertelendi. Gürsel Tekin ve heyeti görevine devam edecek.
CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce kongre iptal davasında ertelenen duruşma bugün görüldü.
Mahkeme, Gürsel Tekin’in kayyum olarak görevine "devam" kararı verdi.
Bir sonraki duruşma, 27 Şubat 2026 saat 10.30’a ertelendi.
