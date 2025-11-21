İhlas Haber Ajansı (İHA)
Sakarya'da esrarengiz ölüm! Yakınları cesedini buldu
Sakarya’nın Karasu ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki Faruk Zerin, evinde ölü bulundu.
Lozan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Faruk Zerin’den (63) haber alamayan yakınları evine gitti.
EVİNDE CAN VERDİ
Zerin, yakınları tarafından yerde hareketsiz şekilde bulunurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipler sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince Zerin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan inceleme sonrasında Zerin’in cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
