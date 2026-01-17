Türk Deniz Kuvvetleri’nin, yerli ve millî savaş gemileriyle gerçekleştireceği tatbikatlarda, donanmamızın teknolojide ulaştığı son seviye sergilenecek.

YEŞİM ERASLAN - Türk Deniz Kuvvetleri’nin en modern yerli ve millî savaş gemileri olan TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Kınalıada ve TCG Derya’dan oluşan “Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti”, Atlantik Okyanusu’ndan Akdeniz’e, 4 tatbikata katılacak. Donanmamız tatbikatlarda gücünü dosta düşmana gösterecek.

NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı (CATF/CLF) karargâhları; TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Kınalıada; 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu ve SAT/SAS timleri, insansız hava araçları (İHA), helikopterler ve çıkarma araçlarından oluşan “Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti”, 20 Ocak-16 Nisan tarihleri arasında Akdeniz, Atlantik Okyanusu, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi’ne istinaden seyir ve liman ziyaretleri yapacak.

Steadfast Dart, Northern Quadriga ile Dynamic Mariner/Cold Response/Joint Warrior tatbikatlarına da katılacak olan Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, 20 Ocak’ta İzmir’de yapılacak uğurlama töreniyle seyirlerine başlayacak.

KARADENİZ’E YAKIN MARKAJ

Denizlerdeki tatbikatların yanı sıra Türkiye, NATO Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında, 8 ay boyunca hem Estonya’da hem de Romanya’da görev üstlenecek. Bazı üye ülkeler mevcut görevlerden çeşitli bahaneler ileri sürerek kaçınırken, Türkiye gerilimler sebebiyle ortaya çıkan ek görev taleplerine dahi olumlu cevap veriyor.

Öte yandan Ukrayna ve Rusya barışının sağlanması durumunda Türkiye, Karadeniz’de anlaşmanın uygulanmasını kontrol edecek, deniz gücünün komutasını alacak. Bu arada, Ankara öncülüğünde Karadeniz’deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu’nun komutasını da ikinci defa Türkiye üstlendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası