Memurun gardırobuna ‘maliye’ dokunuşu: Kimine elbise, kimine nakit!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, milyonlarca memuru ilgilendiren 2026 yılı giyecek yardımı ayrıntılarını resmen açıkladı. Konuyla ilgili yayımlanan yeni genelge ile birlikte uygulamada yaşanan tereddüt ve ihtilafların bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu sene sistemde "çifte standart" değil, "çifte yöntem" uygulanacak: Bazı memurlar kıyafetini paket olarak alacak, bazılarının hesabına ise kuruşu kuruşuna nakit yatacak.

ŞOFÖRE TAKIM ELBİSE, SAĞLIKÇIYA ÜNİFORMA

Yeni genelgeye göre devlet, memurunun giyim kuşamını şansa bırakmıyor. Özellikle sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personel ile belirli teknik ünvanlara sahip memurlar için "aynî yardım" (yani kıyafetin kendisi) verilmeye devam edilecek.

Bakanlık, kurumların bu ihaleleri yaparken uyması gereken "azami birim fiyatlarını" tek tek belirledi; yani hiçbir kurum belirlenen tavan fiyatın üzerinde bir harcama yapamayacak.

Peki, nakit ödeme ne kadar?

Masanın diğer tarafında ise milyonlarca memuru heyecanlandıran nakdî ödeme listesi var. Eğer kıyafetin kendisi verilmiyorsa, karşılığı nakit olarak "Sosyal Haklar" koduyla maaşlara yansıyacak. İşte o meşhur örnek hesaplamalar:

1.995,85 TL: Bir şoförün takım elbisesinden eldivenine, atkısından yağmurluğuna kadar her şey hesaplandı. Toplamda yaklaşık 2 bin TL'lik bir ödeme öngörüldü. Yardımcı Hizmetliye 1.458,47 TL: Takım elbise ve ayakkabı bedeli olarak bu rakam netleşti

"SÜRESİ DOLMADAN YENİSİ YOK!”

Maliye’nin tasarruf ve denetim vizyonu burada da devreye giriyor. Genelgede açık bir uyarı var: Bir kıyafetin (örneğin atkının 3 yıl, yağmurluğun 2 yıl) kullanım süresi dolmadan, memura yeni bir ödeme yapılmayacak. Yani "ceketim yırtıldı, yenisini alayım" demek için sürenin dolmasını beklemek şart.

VERGİ KESİNTİSİ VAR!

Yatırılacak nakit tutarlar net değil. Bu ödemelerden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintisi yapılacak.

Yani elinize geçecek rakam, bordroda biraz daha "hafiflemiş" olabilir.

KİM, NE ALACAK?

Memurun gardırobuna ‘maliye’ dokunuşu: Kimine elbise, kimine nakit!

