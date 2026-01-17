İBB’nin, Küçükçekmece’deki bir parkta açtığı çukura düşen 5 yaşındaki minik Edanur’un ölümüyle ilgili görülen davada sanıklardan Ziya Duman, bir aydır su sızıntısı olduğunu, giderilmesi talimatı verdiğini; ancak 2 gün sonra olayın yaşandığını belirterek “İş güvenliği tedbirleri alınmadığı için bu olay yaşanmıştır’’ dedi.

Küçükçekmece’deki bir parkta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince açılan çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer’in ölümüne ilişkin 1’i başka suçtan tutuklu 10 sanıklı davanın Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edildi.

Duruşma salonunda sanıklar İBB’ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ’de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ’de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman yargılanırken, salonda 5 tutuksuz sanık ile avukatlar hazır bulundu.

“TAKSİRLE ÖLÜME SEBEP OLMAK” SUÇU

Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman savunmasında “23 Nisan tatili vardı. 24 Nisan sabahı şantiyede toplantı yapıldı. Toplantıda Ali Sukas yoktu. Saha gezisinde Erman Uzun, bir su sızıntısını gösterdi, uzun süredir orada olduğunu söyledi. Heyete yüksek sesle çözülmesi gerektiğini aktardım. Sızıntı çok ufaktı. Üzerinden ayakkabıyla basılsa dahi çorap ıslanmayacak şekildeydi. Furkan diye biri yanıma gelip problemin yaklaşık 1 aydır devam ettiğini anlattı. Ben de sorunun giderilmesini tekrar ettim. Maalesef aradan 2 gün geçti; ama tarafıma yapılan işlemle ilgili bir bilgi verilmedi. Olay günü mesai bitimine yakın Uzun kazayı haber verdi. Durumu üst amirlerime bildirdim. Üzüntüsünü hâlen yaşıyorum. Burada iş yapılırken İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmadığı için bu olay yaşanmıştır’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Savcı; 10 sanık hakkında “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

