Mardin'de kayıp olarak aranan 7 ve 9 yaşındaki çocukların cansız bedeni gölette bulundu. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Mazıdağı ilçesinde yaşanan olayda akşamüzeri kaybolan iki çocuk için ekipler seferber oldu.

Arama kurtarma çalışmalarını gölet çevresinde yoğunlaştıran ekipler, su yüzeyinde ve çevresinde yaptıkları taramanın ardından bölgeye dalgıç ekiplerini çağırmıştı.

Mardin'de kayıp olarak 2 çocuk feci halde bulundu... Köylüler gözyaşlarıyla yere yığıldı

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Hazırlıklarını tamamlayarak suya giren dalgıçlar, kısa süre sonra Abdullah Erat (7) ve Davut Esen'in (9)'in cansız bedenlerine ulaştı.

Çocukların cenazelerinin sudan çıkarılması sırasında, olay yerinde umutlu bekleyişini sürdüren aileleri ve köy sakinleri sinir krizi geçirdi. Olay yerindeki sağlık ekipleri fenalaşan yakınlara müdahale etti.

Mardin'de kayıp olarak 2 çocuk feci halde bulundu... Köylüler gözyaşlarıyla yere yığıldı

Çocukların cenazeleri, otopsi yapılmak üzere ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

