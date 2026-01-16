Bolu'da namaz kılmak için aracını sokağa park eden Hüseyin Çakmak, dönüşte hayatının şokunu yaşadı. Metruk bina otomobilin üzerine çökerken, olayda can kaybı yaşanmaması olası bir faciayı önledi.

Bolu'da Semerkant Mahallesi'nde yaşanan olayda, sokak üzerindeki metruk bina bilinmeyen nedenle çöktü.

Çökme sırasında binadan kopan bloklar, Hüseyin Çakmak'ın aracının üzerine devrildi.

Her şey namazdayken oldu... Mağdur vatandaş sorduğu soruyla isyan etti

POLİS VE AFAD OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri enkaz alanında arama tarama çalışması yaptı. Yapılan ilk kontrollerde binada ve yıkıntı altında kimsenin olmadığı tespit edildi.

Otomobilde hasar meydana gelirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelerek risk taşıyan binayla ilgili inceleme yapacağı öğrenildi.

Aracı enkaz altında kalan Hüseyin Çakmak, "Namaz kılmak için arabamı park ettim. Namaz sonrası polisler beni aradı.

Arabanın üzerine binanın çöktüğünü söylediler. Apar topar geldim. Böyle bir tehlike madem varsa bu bina neden yıkılmadı? Allah muhafaza, bir insanın üzerine bir yıkım olsaydı, bir can gitseydi daha mı iyi olurdu? Polisler tutanak tutacak, ona göre hareket edeceğiz" dedi.

