Kayseri'de esrarengiz olay! Ailesi banyoda buldu, kadın öldü
Kayseri'de ailesi ile yaşayan Nimet T. banyoda yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlıkçılar kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kesin ölüm sebebi otopside belli olacak.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
Melikgazi'de, 54 yaşındaki Nimet T. evinin banyosunda ölü bulundu; kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.
- 54 yaşındaki Nimet T., evinin banyosunda ailesi tarafından hareketsiz bulundu.
- Sağlık ekipleri olay yerinde Nimet T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
- Nimet T.'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
- Kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi raporunun ardından netleşecek.
Olay Melikgazi ilçesine bağlı Danişmend Mahallesi Pirireis Caddesi’nde 3 katlı evde meydana geldi. Nimet T. (54) banyoda ailesi tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Nimet T.‘bin hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖNERİLEN
3. SAYFA
Güzel mesajlarla ölüme çağırmış! Kucağında bebeği olan eşini 8 bıçak darbesi ile katletmişti...
KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK
İncelemelerin ardından Nimet T.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ölüm sebebi ise otopsi raporunun ardından belli olacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR