Kayseri'de ailesi ile yaşayan Nimet T. banyoda yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlıkçılar kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kesin ölüm sebebi otopside belli olacak.

Olay Melikgazi ilçesine bağlı Danişmend Mahallesi Pirireis Caddesi’nde 3 katlı evde meydana geldi. Nimet T. (54) banyoda ailesi tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Nimet T.‘bin hayatını kaybettiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

İncelemelerin ardından Nimet T.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ölüm sebebi ise otopsi raporunun ardından belli olacak.

