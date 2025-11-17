Güzel sözler içeren mesajlarla eşini buluşmaya ikna eden cani koca, cinayet öncesi telefonundan “alkollüyken adam öldürme suçu”, “eski eşi öldürme cezası” gibi aramalar yapmış.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan İzzet Demir’in, ağırlaştırılmış müebbet ve 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.

Kararda, sanık Demir (24) tarafından, dinî nikâhlı eşi Sidar Şimşek’in (21) birçok kez darbedilmesi nedeniyle çocuğunu alarak evden ayrıldığı belirtildi.

MESAJLA KANDIRDI, İNTERNET ARAMALARI ORTAYA ÇIKTI!

Sanığın, 21 Temmuz 2024’te güzel sözler içeren mesajlar göndererek, çocuğunu görmek bahanesi ile Şimşek’i buluşmaya ikna ettiği anlatılan kararda, Demir’in telefonunda yapılan incelemede “alkollüyken adam öldürme suçu”, “eski eşi öldürme cezası”, “kalbe sokulan bıçak cezası...” şeklinde sorgulamalar olduğu aktarıldı. Maktulden tahrik içerikli mesajlar geldiğini aktaran sanık Demir’in bu yöndeki savunmalarına ise itibar edilmediği kaydedildi.

Haksız tahrike ilişkin sanığın çelişkili savunmalarda bulunduğuna yer verilen kararda, şunlar kaydedildi: “Sanık ile maktulün olay günündeki yazışmalarının buluşmaya yönelik olduğu, maktulün mesajlarda sanığa, ‘canım, aşkım’ şeklinde hitap ettiği, maktulün kucağında bebeğiyle sanığın yanına gitmesiyle sanığın eyleme başlaması arasında 20 saniye bulunduğu, yine sanıkla tartışmaya gitmek isteyen maktulün gece vakti 8 aylık bebeğiyle olay yerine gitmesinin beklenemeyeceği, sanığın daha önce de alkol alıp eşini darbettiği ve devamında bir şekilde barıştığı anlaşılmış ve sanık hakkında TCK 29. maddesi tatbik edilmemiştir.”

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Sanık eylem sonrası 112’yi aradığını ve pişman olduğunu savunmakta ise de sanığın buluşmak ve çocuğunu göstermek maksatlı gecenin bir vakti dışarıya gelen maktulün yanına komando bıçağıyla gelip bebeği kucakta bulunduğu hâlde gözü önünde 8 yerinden bıçaklaması, sonrası çocuğunu düşünmeyen sanık hakkında lehte indirim uygulanmasını gerektirir bir husus bulunmadığından TCK 62. maddesi tatbik edilmemiştir.”

SEVDA KILIÇ

