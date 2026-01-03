Venezuela başkent Caracas’ta duyulduğu öne sürülen patlama sesleri ve ABD hava saldırısı iddialarıyla yeniden uluslararası gündemin merkezine yerleşti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve iddialar, ülkedeki askeri hareketliliğe dikkat çekerken “Venezuela nerede, Müslüman bir ülke mi, nüfusu ne kadar?” soruları da merak konusu oldu.

VENEZUELA NEREDE?

Venezuela Güney Amerika kıtasının kuzeyinde yer alıyor. Ülkenin kuzeyi Karayip Denizi’ne açılırken, doğusunda Guyana, güneyinde Brezilya ve batısında Kolombiya bulunuyor. Karayipler ile Güney Amerika arasında mühim bir konuma sahip olan Venezuela’nın başkenti ve en büyük şehri Caracas olarak biliniyor.

VENEZUELA MÜSLÜMAN BİR ÜLKE Mİ?

Venezuela ağırlıklı olarak Hristiyan nüfusa sahip bir ülke. İslam ülkede azınlık dinler arasında yer alıyor.

Venezuela’da yaklaşık 100 bin Müslüman yaşadığı ve toplam nüfusun yüzde 0,4’üne denk geldiği biliniyor. Müslüman nüfusun büyük bölümünü Lübnan, Filistin, Suriye ve Türkiye kökenli göçmenler oluşturuyor.

VENEZUELA NÜFUSU NE KADAR?

Venezuela’nın nüfusu yaklaşık 28 milyon civarında. Ülkede şehirleşme oranı oldukça yüksekken nüfusun büyük kısmı kuzeydeki büyük şehirlerde yaşıyor. Son yıllarda yaşanan ekonomik ve siyasi krizler nedeniyle milyonlarca Venezuelalının ülkeyi terk ettiği de ifade ediliyor.

VENEZUELA BAŞKANI KİMDİR?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dur. Maduro’nun başkanlığı uluslararası alanda tartışmalı olarak değerlendirilirken, ülkede uzun süredir devam eden siyasi kriz ve ekonomik sorunlar yönetimin en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

ABD VENEZUELA’YA MI SALDIRDI?

Başkent Caracas’ta art arda patlama seslerinin duyulduğu ve ABD’ye ait olduğu iddia edilen CH-47 Chinook tipi askeri helikopterlerin şehir üzerinde uçtuğu öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan iddialara göre bazı askeri üsler ve altyapı noktaları hedef alındı.

Patlamaların ardından bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı da ileri sürüldü. Henüz ABD’nin Venezuela’ya yönelik doğrudan bir hava saldırısı düzenlediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

