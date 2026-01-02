2 Ocak Cuma günü Müge Anlı'nın programında Rahmi Özkan'ın yer almaması izleyenleri meraklandırdı. Birçok kişi ''Müge Anlı'da Rahmi Özkan neden yok, programdan ayrıldı mı?'' sorularını gündeme taşıdı. Müge Anlı Rahmin Özkan hakkında ilgili açıklamayı canlı yayında duyurdu. İşte detaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan’ın son bölümlerde yer almaması, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan “Müge Anlı'da Rahmi Özkan neden yok, programdan ayrıldı mı?” sorusu üzerine, merak edilen konuya ilişkin açıklama bizzat Müge Anlı’dan geldi. Yapılan bilgilendirmede, Özkan’ın programa katılamama nedeninin özel ve sağlıkla ilgili olduğu belirtildi.

Müge Anlıda Rahmi Özkan neden yok, programdan ayrıldı mı? Anlıdan açıklama geldi!

MÜGE ANLI’DA RAHMİ ÖZKAN NEDEN YOK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan’ın yayında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Programda yapılan açıklamaya göre eşinin sağlık sorunu nedeniyle Rahmi Özkan canlı yayına katılamadı.

RAHMİ ÖZKAN PROGRAMDAN AYRILDI MI?

Rahmi Özkan’ın programdan ayrıldığı yönündeki iddialar asılsız. Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamayla Özkan’ın programdan ayrılmadığını, yaşanan durumun Rahmi Özkan'ın eşinin sağlık sorunu ile ilgili olduğunu duyurdu.

RAHMİ ÖZKAN NE ZAMAN DÖNECEK?

Rahmi Özkan’ın programa dönüş tarihi, eşinin sağlık sürecine bağlı olarak netleşecek. Müge Anlı, sağlık durumunun iyiye gitmesi halinde Rahmi Özkan’ın pazartesi günü itibarıyla yeniden programda yer almasının beklendiğini belirtti.

RAHMİ ÖZKAN'IN EŞİNİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Rahmi Özkan’ın eşi Güzin Özkan’ın acil bir ameliyat geçirdiği ve şu anda yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklandı. İlk etapta mide kaynaklı olduğu düşünülen rahatsızlığın, yapılan kontrollerde kalple ilgili bir sorundan kaynaklandığı belirlendi. Ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu ancak sürecin hassasiyetle takip edildiği ifade edildi.

