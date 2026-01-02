Bir dönemin sevilen dizisi Ekmek Teknesi’nde Mehpare karakteriyle hafızalara kazınan Mehtap Bayri, yıllar önce şehir hayatını geride bırakıp tamamen farklı bir yol seçti. Muğla’nın Yeşilyurt köyünde yayla evi alan oyuncu, burada başladığı zeytin yetiştiriciliğini zamanla profesyonel bir işe dönüştürdü. Bayri, çiftçilik belgesi alarak üretici olurken, zeytinlikleriyle birebir ilgilenerek hobisini ticarete çevirdi.

2002 yılında yayınlanan Ekmek Teknesi dizisinde Fırıncı Nusret Baba’nın büyük kızı Mehpare’yi canlandıran Bayri, “Allah canımı alsa da kurtulsam” repliğiyle hafızalara kazınmıştı.

Deli Yürek, Dudaktan Kalbe, Küçük Kadınlar, Geniş Aile, Kalk Gidelim ve Seni Kalbime Sakladım gibi projelerde rol alan Bayri, son yıllarda ise gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etti.

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNE BAĞLADI

Yaklaşık 5 yıl önce Muğla’nın Yeşilyurt bölgesinde bir yayla evi satın alan Bayri, burada zeytin yetiştiriciliğine başladı. Başlangıçta sadece bir hobi olarak gördüğü uğraş, kısa sürede profesyonel bir üretime dönüştü. Bayri, özellikle Memecik zeytini üzerine yoğunlaşarak “Memecik zeytininin ününü tüm dünyaya duyuracağız” dedi ve üretim sürecine bizzat dahil oldu.

YARIM LİTRESİ 825 TL

Hobisini işine dönüştüren Bayri, kendi zeytinyağı markasını kurarak erken hasat, soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı üretmeye başladı. Katıldığı bir yarışmada zeytinyağıyla kalite ödülü alan oyuncu, markasının yarım litrelik ürününü 825 TL’den satışa sunduğu belirtiliyor.

Bayri, yeni hayatını “Çiftçiyim artık. Belgemi de aldım. Toprak beni besliyor. Doğayı sevmiyorum, ona aşığım” sözleriyle özetledi. Çiftçiliğin ise ne kadar emek isteyen bir iş olduğunu şu sözlerle vurguladı: “Bütün çiftçileri ellerinden, o koca yüreklerinden öpüyorum.”

