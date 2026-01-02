Tıp tarihinde bir ilke sahne olan operasyonda kritik aşama tamamlandı. Çin’de kaza sonucu kopan ve geçici olarak ayağa nakledilen insan kulağı, aylar süren tedavinin ardından yeniden kafasına dikildi. Doktorlar, operasyonun başarıyla sonuçlandığını açıkladı.

Bilim insanları, insan vücudunda daha önce hiç uygulanmamış bir yöntemi hayata geçirdi. Çin’in Jinan kentindeki Shandong Eyalet Hastanesi’nde görev yapan cerrahlar, kopan bir insan kulağını geçici olarak hastanın ayağına nakletti. Operasyon, tıp tarihinde ilk kez başarıyla tamamlandı.

South China Morning Post’un haberine göre, Sun soyadlı kadın hasta, ağır makinelerin bulunduğu iş yerinde ciddi bir kaza geçirdi. Kazada kafa derisinin büyük bölümüyle birlikte kulağı tamamen koptu.

Tıp tarihine geçen kulak operasyonunda yeni gelişme! Ayağa dikilen kulak yerine başarıyla nakledildi

KAFA DERİSİ PARÇALANDI

Shandong Eyalet Hastanesi mikrocerrahi birimi müdür yardımcısı Qiu Shenqiang, kazada kafa derisi, boyun ve yüz dokularının birden fazla parçaya ayrıldığını aktardı. Kulak, kafa derisiyle birlikte tamamen kopmuş durumdaydı.

Cerrahi ekip ilk anda onarım girişiminde bulundu ancak kafatasının iyileşmesi için aylar gerektiği ortaya çıktı. Bu sürede kulağın buzda korunması mümkün değildi. Bunun üzerine ekip, kulağı vücudun başka bir bölgesine naklederek hayatta tutma yoluna gitti.

NEDEN AYAK SEÇİLDİ?

Cerrahlar, kulağın geçici olarak ayağa nakledilmesine karar verdi. Ayağın arter ve damar yapısının kulakla uyumlu olduğu, deri ve yumuşak dokusunun da baş bölgesine benzer özellik taşıdığı ifade edildi.

Bu yöntem tıpta heterotopik greft olarak biliniyor ve bazı organ nakillerinde kullanılıyor. Ancak bir insan kulağının ayağa nakledilmesi daha önce hiç uygulanmamıştı.

SAATLER SÜREN AMELİYAT, YÜZLERCE MÜDAHALE

İlk greftleme ameliyatı yaklaşık on saat sürdü. Cerrahlar, son derece hassas damar ağını tek tek birbirine bağladı. Ancak beş gün sonra kan dolaşımında sorunlar başladı. Kulak morumsu siyah bir renge döndü ve kan birikimi oluştu.

Takip eden beş gün boyunca ekip, kulağı kurtarmak için manuel kan alma işlemi uyguladı. Bu süreçte yaklaşık beş yüz ayrı müdahale gerçekleştirildi. Yoğun çabanın ardından kulak stabilize edildi.

AYLAR SONRA YERİNE GERİ DİKİLDİ

Kulak güvenli hale geldikten sonra cerrahlar, hastanın kafa derisini aşamalı olarak onarmaya başladı. Kazadan beş ay sonra kafa derisi ve boyun dokusu yeterince iyileşti. Bunun üzerine kulak, ait olduğu yere yeniden yerleştirildi.

Ekim ayında tamamlanan son operasyonun ardından hastanın yüz ve doku fonksiyonlarının büyük ölçüde toparlandığı bildirildi. Hasta, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

