Sibel Arna’nın YouTube programına konuk olan oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği operasyonlar sırasında yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. Bekiroğlu, bir doktor hatası nedeniyle bağırsağının kesildiğini, bugüne kadar üç ameliyat geçirdiğini ve iki ameliyat daha olacağını açıkladı.

Jet Sosyete dizisindeki performansıyla tanınan Aslı Bekiroğlu, bugüne kadar İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım, Bandırma Füze Kulübü ve Yetiş Zeynep gibi birçok projede yer aldı. Oyuncu, birkaç yıl önce yaşadığı olumsuz gelişmelerin ardından bir süre gözlerden uzak kalmıştı.

SAHNEYE ÇIKTI, ELEŞTİRİLER GELDİ

Bu sürecin ardından Barış Akarsu’nun hayatını konu alan film projesinde yer alması beklenen Bekiroğlu, yaptığı bir açıklama nedeniyle projeden çıkarılmış ve yeniden magazin gündemine gelmişti. Son dönemde sosyal medyada daha aktif olan oyuncu, geçtiğimiz günlerde çocukluk hayalini gerçekleştirerek sahneye çıkmıştı.

Sahne aldığı gece giydiği kıyafet nedeniyle eleştirilen Bekiroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bir sağlık problemi yaşadığını belirtmiş, ancak detay vermemişti. Oyuncu, eleştirilere “Kolostomi torbası ve karın fıtığıyla nasıl bir kıyafet giyilmesi gerektiği konusunda fikirlerinizi bekliyorum” sözleriyle tepki göstermişti.

AMELİYATTA DOKTOR HATASI

Geçtiğimiz saatlerde Sibel Arna’nın programında konuşan Bekiroğlu, yaşadıklarının bir ameliyat sırasında yapılan hatadan kaynaklandığını söyledi. Oyuncu, rahmindeki miyomun alınması için girdiği operasyonda bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini belirterek, bu nedenle kısa süre içinde yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını ifade etti.

“BAĞIRSAĞIMI YANLIŞLIKLA KESTİLER”

Bekiroğlu, yaşanan komplikasyonlar nedeniyle aylar süren bir tedavi sürecinden geçtiğini, Ekim ayında bir kez daha ameliyat olduğunu ve mevcut durum nedeniyle iki operasyon daha planlandığını açıkladı. Bu durumu ise şu sözlerle anlattı:

“Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 cm kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü diktiler, arada bir sızıntı olmuş. Sonra 6-7 ay kadar bekledik. En son Ekim'de bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Ama o da tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım, bir ocakta, bir mart-nisan gibi inşallah. Herkes kilo aldın diyor evet aldım çünkü bir sürü ilaç kullanıyorum.”

