2025 yılını geride bırakırken milyonlarca memur, emekli ve sosyal destek alan vatandaşın gözü Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Vatandaşlar ''Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabını araştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak rakamlarla birlikte 2025 yılının ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon farkı ve memur emekli maaşı zam oranı kesinleşecek.

Aralık ayı TÜFE verisinin açıklanmasıyla birlikte Temmuz-Aralık 2025 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşmiş olacak. Milyonlarca kişi gözlerini memur emekli maaşı zam oranına çevirdi. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı netleşecek!

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayına ilişkin enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak. Normal şartlarda her ayın 3’ünde açıklanan TÜFE verileri 3 Ocak tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 5 Ocak'a ertelendi. Açıklanacak rakam 2025 yılının son enflasyon verisi olacak.

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı netleşecek!

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Aralık ayı enflasyon oranının duyurulmasıyla birlikte 2025 yılının ikinci yarısını kapsayan 6 aylık enflasyon farkı da aynı gün netleşecek. Açıklanacak fark memur ve emekli maaşlarına yapılacak Ocak ayı zamlarının kesinleşmesini sağlarken birçok sosyal ödeme kaleminde artış oranlarını belirleyecek.

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı netleşecek!

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ NELER?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,17 seviyesinde şekillendi. Katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,35, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 17,45 olarak öngörüldü.

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı netleşecek!

5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE OLUŞAN ZAM TABLOSU

Kasım ayı verileri dikkate alındığında 5 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,20, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 5,90 oranında artış oluştu. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle oranlar güncellenecek ve 2026 yılı ocak ayı maaş zamları kesinleşmiş olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası