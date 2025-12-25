"Enflasyon muhasebesi kalktı mı" konusu araştırılıyor. Enflasyon muhasebesi uygulamasıyla ilgili düzenleme, mükellefler ve meslek mensuplarından gelen taleplerin ardından yeniden gündeme taşındı. Özellikle KOBİ’lerin iş yükü ve vergi riski nedeniyle erteleme beklentisi, TBMM’de kabul edilen yasa teklifiyle birlikte araştırılmaya başlandı.

Enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin erteleme kararı TBMM gündemine taşındı. Mükellefler ve meslek mensuplarından gelen talepler doğrultusunda yapılan düzenlemeyle, 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanmayacak. Karar, özellikle KOBİ’lerin iş yükü ve muhtemel vergi risklerini azaltmayı hedefliyor. Enflasyon muhasebesinin tamamen kaldırılıp kaldırılmadığı ise kamuoyunda merak ediliyor.

ENFLASYON MUHASEBESİ KALKTI MI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifiyle birlikte enflasyon muhasebesine ilişkin önemli bir değişiklik yapıldı. Buna göre, enflasyon düzeltmesine ilişkin şartlar oluşsa dahi 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde mali tablolar enflasyon muhasebesine tabi tutulmayacak.

Düzenleme, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi kapsamındaki uygulamayı geçici olarak durduruyor. Ayrıca Cumhurbaşkanına, bu erteleme süresini üç yıl daha uzatma yetkisi verildi. Böylece uygulamanın tamamen kaldırılmasından ziyade, belirli bir süre için ertelendiği netlik kazandı.

GEÇİCİ VERGİ ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULANACAK MI?

Yeni düzenlemeye göre yıllık hesap dönemlerinin yanı sıra geçici vergi dönemleri de erteleme kapsamına alındı. Bu kapsamda 2025 hesap dönemi geçici vergi dönemleri dahil olmak üzere 2026 ve 2027 yıllarında da enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler açısından ise 2026, 2027 ve 2028 yılında sona eren hesap dönemleri için enflasyon düzeltmesi yapılmayacak. Bu karar, özellikle mali müşavirler ve işletmeler açısından geçici vergi dönemlerinde oluşabilecek ek iş yükünü ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Enflasyon muhasebesi, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların gerçeğe daha uygun hale getirilmesi amacıyla uygulanan bir muhasebe yöntemidir. Bu yöntemde, parasal olmayan varlık ve yükümlülükler, ilgili dönemin satın alma gücüne göre yeniden değerlenir.

