Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinde gelişme yaşandı! Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören düzenlemenin infaz hükümlerini içeren 27. maddesi kabul edildi.

11.⁠ ⁠Yargı Paketi, ceza infaz sistemine yönelik çeşitli değişiklikler içeriyor. Kamuoyunda “Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilinen ve 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen bazı suçlara yönelik infaz indirimi ve denetimli serbestlik sürelerini kapsayan hükümler, paketin en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Peki, 11. Yargı Paketi meclisten geçti mi, yargı paketi kimleri kapsıyor, deprem suçları af kapsamından çıkarıldı mı?

11. YARGI PAKETİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin infaz düzenlemelerini içeren 27. maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi.

11. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

11. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu’nda ele alınıp milletvekillerinin onayını aldıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Meclis takvimine göre 11. Yargı Paketi’ne ilişkin yasama sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

11. YARGI PAKETİ KİMLERİ KAPSIYOR?

11.⁠ ⁠Yargı Paketi, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen bazı suçlar bakımından infaz sürecine yönelik değişiklikler öngörüyor. Kabul edilen düzenlemeyle, belirli şartları taşıyan hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine ve ardından denetimli serbestliğe daha erken geçebilmesine imkan tanınıyor.

Fakat belirlenen kapsam ağır suçlar için geçerli değil. Terör suçları, örgütlü suçlar, kasten öldürme, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı ile aile bireylerine ve savunmasız kişilere yönelik suçlar düzenlemenin dışında bırakıldı.

11. YARGI PAKETİ DEPREM SUÇLARI AF KAPSAMINDA MI?

Meclis’te yapılan değişiklikle birlikte deprem suçları, 11. Yargı Paketi kapsamından çıkarıldı. Depremlerde yıkılan binalar ve bu yıkımlar sonucu meydana gelen can kayıplarından sorumlu olan kişiler, kamuoyunda “Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilinen erken tahliye ve infaz indirimi hükümlşerinden yararlanamayacak.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler ile önceki yıllarda yaşanan depremlerle ilgili sorumlular, af ya da erken tahliye kapsamında değerlendirilmeyecek.

