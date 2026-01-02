Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen binlerce adayın katılım sağladığı 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı sonrası sonuç heyecanı sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 14 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından değerlendirme süreci devam ederken adaylar ''ÖGG sınav sonuçları 118 dönem açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına cevap arıyor.

EGM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 118. dönem ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. Özel Güvenlik sınavına giren adaylar, sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü online işlemler sistemi üzerinden öğrenebilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları 118 dönem açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik Görevlisi adaylarının katıldığı 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavının ardından sonuçlara ilişkin bekleyiş sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavın değerlendirme süreci devam ederken henüz ÖGG sınav sonuçları resmi olarak açıklanmadı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre ÖGG sınav sonuçlarının 2 Ocak 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların bugün gün içerisinde erişime açılması ve adayların başarı durumlarının netleşmesi öngörülüyor.

EGM ÖGG SINAV SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün online işlemler sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve güvenlik bilgileriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarını ve geçme durumlarını görüntüleyebilecek.

EGM ÖGG SINAV SONUCU EKRANI 2026

