Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı. Son maçına 2 ay önce çıkan Rafa Silva'nın dahil edildiği kadroya, sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek alınmadı.

Antalya kampının kadrosuna 4 oyuncunun alınmadığı Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen Portekizli yıldız Rafa Silva ise kadroda yer aldı.

Rafa Silva

4 OYUNCU KADRODA YOK

Kendilerine kulüp bulması istenen Necip Uysal ve Mert Günok'un yanı sıra sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Mert Günok

Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunde şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emre Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda

