Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosunda 4 eksik: Rafa Silva sürprizi
Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı. Son maçına 2 ay önce çıkan Rafa Silva'nın dahil edildiği kadroya, sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek alınmadı.
- Beşiktaş'ın Antalya kamp kadrosuna 4 oyuncu dahil edilmedi.
- Necip Uysal ve Mert Günok'tan kendilerine kulüp bulmaları istendi. Jonas Svensson ve David Jurasek ile sözleşme fesih görüşmeleri yapılıyor.
- Takımdan ayrılmak isteyen Portekizli yıldız Rafa Silva ise kamp kadrosunda yer aldı.
Antalya kampının kadrosuna 4 oyuncunun alınmadığı Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen Portekizli yıldız Rafa Silva ise kadroda yer aldı.
4 OYUNCU KADRODA YOK
Kendilerine kulüp bulması istenen Necip Uysal ve Mert Günok'un yanı sıra sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunde şu futbolcular bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emre Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda