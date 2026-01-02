Rafa Silva konuşmuyor, Necip konuşamıyor!

Dile kolay 466 maç... Henüz 12 yaşında adım atılan kulüpte geçirilen 22 yıl... Kadro dışı bırakılıp, 'Kendine kulüp bul' denilen Necip Uysal, "Kalbimden dökülen son cümle müsaadenizle: Sonu böyle olsun istemezdim" cümleleriyle biten açıklamasıyla sezon sonu futbolu Beşiktaş'ta bırakmayı tercih etti.

Son 17 ayda sadece 6 maçta toplam 146 dakika süre alan 34 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılması şaşırtıcı değil. Ancak Beşiktaş A takım serüveni 16 yıl önce başlayan, forma rengi aynı kalmış bir oyuncu ise konu, tablo olağan karşılanamıyor. Yabancı bir futbolcuya karşı sırf 'yıldız' diye tüm zorlayıcı tavırlara karşı takınan hoşgörülü hal, 'özkaynak' çıkışlı bir isme gelince 'kapı duvar' durumunu alıyorsa haliyle işin rengi değişiyor.

Necip Uysal

Krizler, karşılıklar

MR'a yansıyan herhangi bir sağlık problemi tespit edilmese de 2 aydır maça çıkmayan, 'Bırakın gideyim' diye adeta gözlerinin içine bakan Rafa Silva ile belki mecburiyetten belki 'bir umut' takıma dönme ihtimalinden her fırsatta konuşanlar, anlaşılan o ki sadece güzel bir 'veda' peşinde koşan Necip'in telefonlarına dahi çıkmıyor.

Beşiktaş'ta biri dünyaca ünlü Portekizli, diğeri 'Feda sezonu' görmüş iki futbolcuya karşı derin bakış açısı farklılıkları var. İşte Rafa Silva-Necip Uysal krizinin 1,5 aylık kronolojisi...

Sinirlendiren soru

15 Kasım 2025, BJK Nevzat Demir Tesisleri...

Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın kulüpteki geleceğine dair basın toplantısı düzenler. Bir gazeteci, siyah-beyazlı takımın hocasına, "Rafa Silva ile son bir defa konuştunuz mu?" sorusunu yöneltir.

Sinirlendiği her halinden belli olan Yalçın, "Arkadaşlar siz beni dinlemiyor musunuz? Adam konuşmuyor! Gelmiyor konuşmaya. Nasıl konuşayım ben oyuncuyla? Çağırıyoruz konuşalım diye, oyuncu bizimle konuşmaya tenezzül etmiyor. Gelmiyor, anlatabiliyor muyum?" cevabını verir.

Sergen Yalçın - Serdal Adalı

Yardımcı antrenörler devrede, problem yok

14 Aralık 2025... Beşiktaş'ın deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Trabzonspor maçı öncesi konu aynı. Bu defa yayıncı kuruluş muhabirinin Rafa sorusuna Sergen Yalçın, "Kendisiyle hafta içi hocalar konuştular. Oyuncu, hazır olmadığını, kadroya girmek istemediğini iletti net olarak. Biz de doğal olarak kadroya almadık. Önümüzdeki hafta nasıl olur bilemeyiz. Oyuncuyla konuşup... Kendisini hazır hissediyorsa, 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, bizim için problem yok" cevabını verir.

Rafa Silva

Sportif karar: İki kadro dışı

26 Aralık 2025... Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşanır. Kulüpten "Teknik heyetimizin raporu, yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdüreceklerdir" açıklaması gelir.

Bir türlü ulaşılamayan Sergen Yalçın!

26 Aralık 2025... Hakkındaki kararı öğrendikten saatler sonra gazeteci Fatih Doğan'a konuşan Necip, "Bizim bildiğimiz de yapılan açıklama. 'Sergen hocanın sportif kararı 'dediler. Bildiğimiz başka bir gerekçe yok. Denedim ama hocayla da henüz konuşamadık" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirir.

'Güç gösterisi'

Tarih 28 Aralık 2025... Beşiktaş'ın kadro dışı kalan oyuncuları duyurduğu X paylaşıma Zeki Demirkubuz'dan yorum gelir. Beşiktaş taraftarı olan yönetmen, "R.Silva ve benzeri utanmazlar karşısında sergilenemeyen kararlılık ve güç gösterisini Mert ve Necip üzerinden yapmak yakışık alıyor mu?" mesajıyla tepkisini dile getirir.

Zeki Demirkubuz'un Necip Uysal yorumu

Konuşacak tek kişi bulamamak!

30 Aralık 2025... Necip, emeklilik kararını duyurur: Bazı sosyal medya hesaplarında anlatıldığı gibi önüme bir opsiyon koyulmadı. Futbolu hemen orada bırakmam istendi. Şartlar ne olursa olsun, iletişimin çok değerli olduğuna inanırım. O yüzden hocamı arayıp onun fikrini almak istedim ama başaramadım. Tüm kariyerini bu forma altında geçirmiş ve takımın kaptanlığını yapmış Necip olarak, konuşacak bir kişi bulamadım.