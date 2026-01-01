Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Necip Uysal, Beşiktaş'ın unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. Altyapısına 12 yaşında girdiği siyah-beyazlılarda ilk maçına 24 Ekim 2009 tarihinde çıkan tecrübeli futbolcu, 8 defa kupa sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılarda 22'nci yılını geçiren Necip Uysal, bu süreçte 466 karşılaşmaya çıktı, 18 teknik direktör ve 6 başkanla çalıştı.

Futbola ağabeyinin teşvikiyle Bayrampaşa Yeniyolspor'da başlayan Necip Uysal, Beşiktaş'ta 'Özkaynak' düzenine girdiğinde henüz 12 yaşındaydı. Kulübün en zor zamanlarından birini yaşadığı 2012-2013'teki 'Feda sezonu'nun da önemli aktörlerinden olan futbolcu, siyah-beyazlı camiada geçirdiği 22 yılda 466 karşılaşmaya çıktı, 18 teknik direktör ve 6 başkanla çalıştı.

Beşiktaş, Şubat 2025'te Necip Uysal ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

"SONU BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM"

Necip Uysal, birkaç gün önce duygusal bir şekilde yaptığı veda açıklamasında, "İleride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı. diyebilmek için sezon sonuna kadar, bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun kariyerime bu forma altında nokta koyacağım. Kalbimden dökülen son cümle müsaadenizle: Sonu böyle olsun istemezdim" ifadelerini dile getirdi.

SİYAH-BEYAZLI RENKLERLE TANIŞMASI

Necip Uysal, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın görev yaptığı dönemde 2008 yılında ilk kez A takıma çıktı. Siyah-beyazlı takımın eski kaptanı, daha sonra Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğe getirilmesiyle PAF (Profesyonelliğe Aday Futbolcular) takıma gönderildi. Yine Mustafa Denizli döneminde 24 Ekim 2009'da sırtına geçirdiği siyah-beyazlı formayı 16 yılı aşkın bir süredir giyen Necip Uysal, sezon sonunda futbolu bırakacağını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TA İLK MAÇI

Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla ilk maçına 24 Ekim 2009 tarihinde çıktı. O dönem teknik direktör Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Beşiktaş, Süper Lig'de Eskişehirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın eski kaptanı, mücadelede 89'uncu dakikada Nihat Kahveci'nin yerine oyuna dahil olurken siyah-beyazlılar maçtan 1-0 galip ayrıldı.

8 KUPA KAZANDI

Siyah-beyazlı takımın eski kaptanı, Beşiktaş kariyerinde 8 defa şampiyonluk sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı takımla 3'er Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 de TFF Süper Kupa zaferi gördü.

Necip Uysal, Süper Lig'de 3 defa şampiyonluk yaşadı

TEKNİK DİREKTÖRLER VAZGEÇMEDİ

Siyah-beyazlı futbolcu, kariyeri boyunca eleştirilse de çalıştığı tüm teknik adamların gözdesi oldu. Necip Uysal, Beşiktaş'taki kariyerinde bugüne kadar 18 farklı teknik adamla çalıştı. 2008 yılında Ertuğrul Sağlam yönetiminde ilk kez A takıma çağrılan Necip, sırasıyla Mustafa Denizli, Bernd Schuster, Tayfur Havutçu, Carlos Carvalhal, Samet Aybaba, Slaven Bilic, Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer idaresinde forma giydi. Siyah-beyazlı futbolcu, son olarak ikinci döneminde yeniden Sergen Yalçın idaresinde görev yaptı.

6 BAŞKAN GÖRDÜ

Siyah-beyazlı formayı giydiği süreçte kulübün yaşadığı kaoslu süreçleri en yakından bilen oyunculardan olan 34 yaşındaki futbolcu, 6 farklı başkanla çalıştı. Deneyimli oyuncu, sırasıyla Yıldırım Demirören, Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yönetimlerinde siyah-beyazlı formayı giydi.

Hasan Arat

SAKATLIĞI BEŞİKTAŞ KARİYERİNİ ZORA SOKTU

Necip Uysal, Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından yeşil sahalardan uzun süre ayrı kaldı. Antrenmanda ön çapraz bağ yaralanması yaşayan deneyimli futbolcu, ameliyat edildikten sonra 8 ay forma giyemedi. Bu sakatlığın ardından eski formuna kavuşamayan Necip, son iki sezonda 6 maçta yalnızca 146 dakika süre aldı.

Necip Uysal sakatlık nedeniyle 8 ay sahalardan uzak kaldı

466 MAÇTA MÜCADELE ETTİ

Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde tüm kulvarlarda bugüne kadar 466 maçta forma giydi. Siyah-beyazlı formayla stoper, sağ bek, sol bek ve orta saha gibi birçok pozisyonda görev yapan Necip, söz konusu müsabakalarda 6 defa gol sevinci yaşadı.

MİLLİ FORMAYLA BİR MAÇ

Necip Uysal, siyah-beyazlı takımdaki kariyeri boyunca A Mili Futbol Takımı'nın formasını bir defa terletti. Deneyimli futbolcu, 3 Mart 2010'da Honduras ile oynanan özel maçta oyuna sonradan dahil olarak ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi.

AVRUPA KUPALARINDA EN ÇOK FORMA GİYEN OYUNCU

Necip Uysal, Beşiktaş'ta Avrupa kupalarında en çok forma giyen siyah-beyazlı oyuncu olarak tarihteki yerini aldı. Deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı formayla 76 maça çıktı. Necip, elemeler dahil UEFA Avrupa Ligi'nde 56, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 ve UEFA Konferans Ligi'nde 7 olmak üzere 76 maçta forma giydi. İbrahim Üzülmez 63 maçla ikinci, Oğuzhan Özyakup ise 53 karşılaşmayla üçüncü sırada kendine yer buldu.

KAPTANLIĞI ALINDI

Beşiktaş'ta 21 yaşında kaptanlık pazubendini koluna takan Necip Uysal, 17 Ekim 2025 tarihine kadar da çıkarmadı. Siyah-beyazlı formayı 16 yıldan fazla süredir giyen tecrübeli futbolcu, bu sezonun ortasında Başkan Serdal Adalı ile yönetim kurulunun kararıyla kaptanlıktan alındı. Bu kararın ardından Beşiktaş'ta yeni kaptan Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi oldu.

Necip Uysal, yönetim kararıyla kaptanlık görevini Orkun'a devretti

SON MAÇINA KAYSERİSPOR KARŞISINDA ÇIKTI

Necip Uysal, gönül verdiği siyah-beyazlı ekipte son olarak Kayserispor deplasmanında sahaya çıktı. Beşiktaşlı futbolcu, bu sezon ligde 24 Eylül 2025 tarihindeki mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Müsabakanın 80'inci dakikasında Jonas Svensson'un yerine oyuna giren Necip, yıllarını verdiği siyah-beyazlı formayla belki de son defa mücadele etti. Beşiktaş, söz konusu maçı 4-0 kazanmayı başardı.

TARAFTARLARDAN AYRILIĞA TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar ise Necip Uysal için Beşiktaş Kulübünün yapmış olduğu açıklamaya sosyal medya platformlarından tepki gösterdi. Deneyimli oyuncunun ayrılık şeklinin doğru olmadığını savunan Beşiktaşlı futbolseverler, "Necip'e yakışır şekilde veda edin", "Yakışmadı... Beşiktaş, vefa demektir, ona uygun davranılmalı", "Necip, Beşiktaş'ın çocuğuydu. Böyle bir paylaşım yakışmadı", "Beşiktaş'a yakışmayan bir veda ve açıklama" yorumlarıyla görüşlerini paylaştı.

Necip Uysal'ın Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Oğuzhan Özyakup, verilen karara tepki göstererek, "Necip Uysal bu kulübün sadece bir futbolcusu değil, bu kulübün vicdanıdır, hafızasıdır, karakteridir. Bunu unutanlar olur ama tarih unutmaz" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Özyakup

BİRLİKTE FORMA GİYDİĞİ ÖNEMLİ İSİMLER

Siyah-beyazlı formayı Ekim 2009'dan bu yana giyen Necip Uysal, Beşiktaş'taki kariyerinde birçok önemli futbolcuyla birlikte ter döktü. Necip, 16 yılı aşan Beşiktaş kariyerinde Fabian Ernst, Matias Delgado, Rüştü Reçber, Nihat Kahveci, Ricardo Quaresma, Guti, Simao, Atiba Hutchinson, Demba Ba, Jose Sosa, Mario Gomez, Vincent Aboubakar, Gökhan İnler, Anderson Talisca, Adriano, Alvaro Negredo, Domagoj Vida, Pepe, Burak Yılmaz, Shinji Kagawa, Kevin-Prince Boateng, Rachid Ghezzal, Miralem Pjanic, Delle Alli, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Rafa Silva ve Tammy Abraham gibi isimlerle aynı forma altında buluştu.

