Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 sezonu ara transfer dönemi ile ilgili olarak Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, kış transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı. En fazla harcama limiti Galatasaray'a (12,8 milyar TL), en düşük harcama limiti ise Eyüpspor'a (546,6 milyon TL) verildi.

Takımların harcama limitlerinin sıralaması şu şekilde:

1- Galatasaray: 12.867.502.920 TL

2- Trabzonspor: 7.856.638.973 TL

3- Fenerbahçe: 6.222.490.850 TL

4- Beşiktaş: 5.830.441.031 TL

5- Çaykur Rizespor: 1.681.565.046 TL

6- Konyaspor: 1.419.901.133 TL

7- Başakşehir: 1.311.468.136 TL

8- Samsunspor: 1.158.349.910 TL

9- Kocaelispor: 1.077.536.000 TL

10-Göztepe: 1.024.722.968 TL

11- Gençlerbirliği: 967.005.265 TL

12- Kayserispor: 940.370.334 TL

13- Alanyaspor: 935.098.664 TL

14- Antalyaspor: 893.386.306 TL

15- Fatih Karagümrük: 855.315.497 TL

16- Kasımpaşa: 854.081.885 TL

17- Gaziantep FK: 712.535.047 TL

18- Eyüpspor: 546.610.657 TL



TFF'den yapılan açıklamaya göre; 30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121'inci Maddesi kapsamında, Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

"Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII D Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı EK XIII/D bendine göre T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacağı belirtilmiştir.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı' nın EK XIII E Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir."

