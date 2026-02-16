Türkiye Gazetesi
Türkiye onu konuşuyor! TikTok'ta yayın açan Nazan Ünal gündem oldu
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında yüzündeki dövmelerle dikkat çeken Nazan Ünal, bir süredir Türkiye'nin gündeminde üst sıralardaydı. Nazan Ünal şimdi de TikTok'ta yayın yapmaya başlarken, birçok eleştirel yorum da yapıldı.
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Nazan Ünal, görüntüsüyle çok konuşulmuştu.
Programda TikTok'tan tanıştığı bir erkek tarafından dolandırıldığını öne süren Ünal şu ifadeleri kullanmıştı:
"Burhan adında bir zalime aşık oldum. Onun için Düzce’ye yerleştim. Beni dolandırdı, kandırdı ve ölümle tehdit etti. Evimi satmak istedim, paramı kaptırdım. Ev satışından gelen parayı onun hesabına gönderdiler. Paramı istedim ama göndermedi. Kimse kimseye güvenmesin."
TIKTOK'TAN VAZGEÇMEDİ
Yaşadıklarıyla ve görüntüsüyle gündeme gelen Nazan, TikTok'tan ise vazgeçmedi. Nazan Ünal, TikTok'ta yayın yapmaya başladı.
Sosyal medyada Nazan'ın TikTok sevdasına çok sayıda eleştirel yorumlar yapıldı.
