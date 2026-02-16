Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Nazan Ünal, görüntüsüyle çok konuşulmuştu.

Programda TikTok'tan tanıştığı bir erkek tarafından dolandırıldığını öne süren Ünal şu ifadeleri kullanmıştı:

"Burhan adında bir zalime aşık oldum. Onun için Düzce’ye yerleştim. Beni dolandırdı, kandırdı ve ölümle tehdit etti. Evimi satmak istedim, paramı kaptırdım. Ev satışından gelen parayı onun hesabına gönderdiler. Paramı istedim ama göndermedi. Kimse kimseye güvenmesin."