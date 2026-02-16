SPK tarafından borsa vizesi alan Empa Elektronik hisseleri için bu hafta 19-20 Şubat tarihlerinde pay başına 22 TL fiyatla talep toplanacak. Teknolojik çözümleri ile öne çıkan ve TOGG, KAAN, HÜRKUŞ, HÜRJET, Altay Tankı gibi milli projelerde tedarikçi olan şirket, hisselerinin yüzde 60’ını bireysel yatırımcıya ayırdı. 500 bin katılım gelmesi halinde yatırımcı başına 46 lot hisse dağıtılabileceği hesaplanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da halka arzlar devam ederken, bu hafta bir şirket için daha talep toplama işlemi gerçekleşecek. Geçen hafta SPK tarafından borsa vizesi alan Empa Elektronik 19-20 Şubat tarihlerinde, hisse başına 22 TL fiyatla yatırımcılara sunulacak.

“EMPAE” koduyla borsada yer alacak şirket 38 milyon adet hisse satışı hedeflerken, halka arz büyüklüğünün de 836 milyon TL olması bekleniyor.

Halka açıklık oranı yüzde 22,35 olacak şirket; satışa sunulan hisselerinin yüzde 60’ını bireysel yatırımcıya, yüzde 40’ını da kurumsal yatırımcıya tahsis etti. Katılım endeksine uygun olan Empa Elektronik, Ana Pazar’da işlem görecek.

MİLLİ PROJELERDE TEDARİKÇİ

Uzay, havacılık, savunma sanayi ve endüstriyel elektronik alanlarında teknolojik çözümler sunan Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel; TOGG, KAAN, HÜRKUŞ, HÜRJET, Altay Tankı gibi milli projelerde tedarikçi olduklarını, İHA ve SİHA projelerinde de yer aldıklarını vurgulayarak “Akıllı enerji ve LED’li aydınlatma çözümlerimizle kentlerde, tüketici elektroniği çözümlerimizle evlerde hayatı kolaylaştırıyoruz” diyerek, halka arz geliri ile yeni yatırımlarını hayata geçirerek, kârlılıklarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

NET KÂRI 82,7 MİLYON TL

Empa Elektronik, 2025 yılında 3 milyar 624 milyon 518 bin TL hasılat elde ederken; şirketin aynı yıl brüt kârı 750 milyon 580 bin TL ve net kârı da 82 milyon 711 bin TL oldu.

Şirket halka gelirinin yüzde 40’ını yapay zekâ, e-mobilite gibi alanlara yatırım yapmak ve Ar-Ge faaliyetlerini çeşitlendirmek için kullanmayı planlıyor. Yüzde 15’lik bölümünü lojistik yatırımlarına ayıracak. Geri kalan miktarın yüzde 30’u işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak. Yüzde 15’i ise finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ayrılacak.



