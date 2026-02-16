Beşiktaş formasını tekmeyle savuran Kartal Kayra Yılmaz'dan açıklama: Özür dilerim!
Beşiktaş altyapısında yetişen Kartal Kayra Yılmaz'ın, RAMS Başakşehir'i 3-2 yendikleri maçta ekranlara yansıyan görüntüsü gündem oldu. 25 yaşındaki oyuncu, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.
- Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'ın deplasmanda Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta yedek kulübesinde formayı tekmeyle savurduğu görüntü nedeniyle gündem oldu.
- 25 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada olayın farkında olmadığını ve refleksle gerçekleştiğini belirtti.
- Yılmaz, taraftarları üzdüğü için kendisinin de üzüldüğünü ifade etti.
- Beşiktaş altyapısında yetiştiğini ve formaya saygısızlık gibi bir düşüncesinin olamayacağını belirten oyuncu, taraftarlardan özür diledi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup ederken; siyah-beyazlı takımın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ın ekrana yansıyan görüntüsü çok konuşuldu.
Yılmaz'ın, karşılaşma sıresında yedek kulübesinde Beşiktaş formasını tekmeyle savurduğu görüntü sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin ardından 25 yaşındaki futbolcudan "özür" açıklaması geldi.
"FARKINDA DEĞİLİM, REFLEKSLE YAPTIM"
Beşiktaş altyapısında yetişen Kartal Kayra Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş forması benim için her zaman büyük bir gurur ve onurdur. Görüntülerde yer alan pozisyonda formamızın yere düştüğü o an farkında değildim. Maçın heyecanı ve konsantrasyonuyla tamamen refleks bir hareket sonucu oluşan bu durumun taraftarlarımızı üzdüğünü görmek beni de fazlasıyla üzmüştür. 14 yıldır onurla terlettiğim bu kutsal formaya karşı herhangi bir saygısızlık düşüncem ya da davranışım söz konusu olamaz. Kırılan ve üzülen tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dilerim" mesajına yer verdi.