Beşiktaş altyapısında yetişen Kartal Kayra Yılmaz'ın, RAMS Başakşehir'i 3-2 yendikleri maçta ekranlara yansıyan görüntüsü gündem oldu. 25 yaşındaki oyuncu, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup ederken; siyah-beyazlı takımın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ın ekrana yansıyan görüntüsü çok konuşuldu.

Yılmaz'ın, karşılaşma sıresında yedek kulübesinde Beşiktaş formasını tekmeyle savurduğu görüntü sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin ardından 25 yaşındaki futbolcudan "özür" açıklaması geldi.

Kartal Kayra Yılmaz

"FARKINDA DEĞİLİM, REFLEKSLE YAPTIM"

Beşiktaş altyapısında yetişen Kartal Kayra Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş forması benim için her zaman büyük bir gurur ve onurdur. Görüntülerde yer alan pozisyonda formamızın yere düştüğü o an farkında değildim. Maçın heyecanı ve konsantrasyonuyla tamamen refleks bir hareket sonucu oluşan bu durumun taraftarlarımızı üzdüğünü görmek beni de fazlasıyla üzmüştür. 14 yıldır onurla terlettiğim bu kutsal formaya karşı herhangi bir saygısızlık düşüncem ya da davranışım söz konusu olamaz. Kırılan ve üzülen tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dilerim" mesajına yer verdi.

Kartal Kayra Yılmaz'ın Instagram paylaşımı

