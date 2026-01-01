Beşiktaş'ın Benfica’dan satın alma opsiyonu ile bir sezonluğuna kiraladığı Jurasek kulüp bakıyor.

Kara Kartal adına 2025 yılı çok da iyi geçti denemez. Teknik adam değişimleri, başkanlık seçimleri ve sportif başarısızlığın görüldüğü bir yıl geride kaldı. Çok futbolcu gelip gitti. Ki şimdi ayrılıklara yeni isimler de eklenecek. İşte onlardan birisi de sezon başında Benfica’dan satın alma opsiyonu ile bir sezonluğuna kiralanan David Jurasek’ti.

SLAVİA PRAG İLE GÖRÜŞÜYOR

Çekyalı sol bek beklentilerin çok uzağında kaldı. Yönetimin kendine kulüp bulmasını istediği Jurasek de bu bağlamda arayışlara başladı. Jurasek’in ülke takımlarından daha önce formasını giydiği Slavia Prag ile görüşme hâlinde olduğu öğrenildi. Siyah beyazlı yönetimin de Sergen Yalçın’ın isteğiyle bu bölgeye yeni isim baktığı belirtildi.

