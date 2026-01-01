Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta erken ayrılık: Kulüp bulması istendi
Beşiktaş'ın Benfica’dan satın alma opsiyonu ile bir sezonluğuna kiraladığı Jurasek kulüp bakıyor.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Beşiktaş, beklentileri karşılayamayan kiralık sol bek David Jurasek ile yollarını ayırma kararı aldı ve Jurasek eski kulübü Slavia Prag ile görüşüyor.
- Beşiktaş'ın kiralık sol beki David Jurasek beklentilerin altında kaldı.
- Kulüp yönetimi, Jurasek'ten kendine yeni bir takım bulmasını talep etti.
- Jurasek, eski kulübü Slavia Prag ile transfer görüşmeleri yapıyor.
- Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın isteğiyle sol bek pozisyonuna yeni bir isim arıyor.
Kara Kartal adına 2025 yılı çok da iyi geçti denemez. Teknik adam değişimleri, başkanlık seçimleri ve sportif başarısızlığın görüldüğü bir yıl geride kaldı. Çok futbolcu gelip gitti. Ki şimdi ayrılıklara yeni isimler de eklenecek. İşte onlardan birisi de sezon başında Benfica’dan satın alma opsiyonu ile bir sezonluğuna kiralanan David Jurasek’ti.
SLAVİA PRAG İLE GÖRÜŞÜYOR
Çekyalı sol bek beklentilerin çok uzağında kaldı. Yönetimin kendine kulüp bulmasını istediği Jurasek de bu bağlamda arayışlara başladı. Jurasek’in ülke takımlarından daha önce formasını giydiği Slavia Prag ile görüşme hâlinde olduğu öğrenildi. Siyah beyazlı yönetimin de Sergen Yalçın’ın isteğiyle bu bölgeye yeni isim baktığı belirtildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR