Arda transferde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Benfica forması giyen Andreas Schjelderup için takas önerisinde bulunduğu iddia edildi.

Ocak ayı transfer döneminde birçok bölgeye takviye planlayan Beşiktaş'ın, Jose Mourinho'nun öğrencisi Norveçli kanat oyuncusu Andreas Schjelderup'a talip olduğu ileri sürüldü.

RAFA SILVA İLE TAKAS DÜŞÜNCESİ

Portekiz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda, Benfica forması giyen Andreas Schjelderup'u transfer gündemine aldı.

Portekiz basınından Record; siyah beyazlıların, genç futbolcu için muhtemel bir anlaşmada Rafa Silva’yı da takasa dahil etmeyi Benfica’ya önerdiğini ileri sürdü.

CEVAP BEKLENİYOR

Benfica’nın bu teklife ne cevap vereceğinin merakla beklendiği kaydedildi.

Bu sezon Benfica formasıyla 24 resmi maçta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda 21 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

