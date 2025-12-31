2026 yılı; Kış Olimpiyatları, 48 takımlı FIFA Dünya Kupası, UEFA finalleri, NBA Final Four ve tenis Grand Slam’leri başta olmak üzere sporun tüm branşlarında yıl boyu sürecek büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak.. İşte yılın ilk gününden son gününe, takip edilmesi gereken önemli organizasyonlarla beraber spor takvimi.

2026 yılı, sporun hemen her branşında dünya çapında organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Yılın ilk günlerinde Afrika Uluslar Kupası ve Avustralya Açık ile başlayacak takvim; Kış Olimpiyatları, Formula 1 sezonu, EuroLeague Final Four, UEFA finalleri ve 48 takımlı FIFA Dünya Kupası ile devam edecek. Tenis Grand Slam’leri, bisiklet turları, atletizm maratonları ve kıtasal şampiyonalar yıl boyunca sporseverlerin gündeminde olacak. İşte ocaktan aralığa kadar 2026’da takip edilmesi gereken tüm önemli spor müsabakalarının kronolojik takvimi.

Yıl, 21 Aralık 2025’te Fas’ta başlayan 2025 Afrika Uluslar Kupası’nın final etabı ile devam edecek. Turnuvada son 16 turu 3-6 Ocak, çeyrek finaller 9-10 Ocak, yarı finaller 14 Ocak’ta oynanacak. Afrika futbolunun şampiyonu, 18 Ocak 2026’da Rabat’ta oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak.

OCAK

Ocak ayında tenis, motor sporları ve hentbol öne çıkıyor. Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık, 12 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında Melbourne’de düzenlenecek. Dakar Rallisi, 3-17 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan’da koşulacak. Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası ise 15 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında Danimarka, İsveç ve Norveç’in ev sahipliğinde yapılacak.

Dakar Rallisi, 3-17 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan’da koşulacak

ŞUBAT

Şubat ayının en büyük organizasyonu, 6-22 Şubat tarihleri arasında İtalya’nın Milano ve Cortina d’Ampezzo kentlerinde düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları olacak. Amerikan futbolunda Super Bowl LVIII, 8 Şubat’ta ABD’nin California eyaletindeki Levi’s Stadyumu’nda oynanacak. Krikette ICC Erkekler T20 Dünya Kupası ise 1 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Hindistan ve Sri Lanka’da gerçekleştirilecek.

2026 Kış Olimpiyatları, 6-22 Şubat arasında İtalya'da düzenlenecek

MART

Mart ayında motor sporları ve paralimpik oyunlar takvimde yer alıyor. Formula 1 sezonu, 6-8 Mart tarihleri arasında Avustralya Grand Prix’si ile başlayacak. Kış Paralimpik Oyunları ise 6-15 Mart tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek.

Formula 1 sezonu, 6-8 Mart tarihleri arasında Avustralya Grand Prix’si ile başlayacak

NİSAN

Nisan ayında golf, atletizm ve snooker turnuvaları oynanacak. The Masters Golf Turnuvası, 9-12 Nisan tarihleri arasında ABD’nin Augusta kentinde yapılacak. Boston Maratonu, 20 Nisan’da koşulacak. Dünya Snooker Şampiyonası ise 18 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında İngiltere’nin Sheffield kentinde düzenlenecek.

Boston Maratonu, 20 Nisan’da koşulacak

NİSAN-MAYIS

Basketbol EuroLeague’de 2025-2026 sezonu kritik aşamaya nisan ve mayıs aylarında girecek. Normal sezon 17 Nisan’da sona erecek. Play-In turnuvası 21-24 Nisan tarihlerinde oynanacak. Play-off karşılaşmaları 28 Nisan – 13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. EuroLeague Final Four organizasyonu, 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan’ın Atina kentindeki Telekom Center’da düzenlenecek. Yarı finaller 22 Mayıs Cuma günü, final karşılaşması ise 24 Mayıs Pazar günü oynanacak.

EuroLeague Final Four organizasyonu, 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan’ın Atina kentindeki Telekom Center’da düzenlenecek

MAYIS

Mayıs ayında futbol ve tenis ön plana çıkacak. UEFA Avrupa Ligi Finali, 20 Mayıs’ta İstanbul’da Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu)’ta oynanacak. Fransa Açık Roland Garros Turnuvası, 18 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında Paris’te düzenlenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ise 30 Mayıs’ta Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 30 Mayıs’ta Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da yapılacak

HAZİRAN

Haziran ayında NBA Finalleri oynanacak. Türk atçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026’da 100. kez düzenlenecek. Wimbledon Tenis Turnuvası ise 29 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasında Londra’da gerçekleştirilecek.

Türk atçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026’da 100. kez düzenlenecek

HAZİRAN-TEMMUZ

Yılın en büyük futbol organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde yapılacak. Turnuva, 48 takımın katılımıyla ilk kez bu formatta düzenlenecek. Bisiklet sporunda Tour de France, 4-26 Temmuz tarihleri arasında koşulacak ve 2026 yılında yarışın Barselona’dan start alması planlanıyor.

FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde yapılacak

AĞUSTOS

Ağustos ayında Akdeniz Oyunları, 21 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Taranto kentinde düzenlenecek. Teniste sezonun son Grand Slam’i olan ABD Açık, 31 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında New York’ta oynanacak.

Akdeniz Oyunları, 21 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Taranto kentinde düzenlenecek

EYLÜL

Eylül ayında basketbol ve kıtasal organizasyonlar öne çıkacak. FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, 4-13 Eylül tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek. Asya Oyunları ise 19 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Japonya’nın Nagoya kentinde gerçekleştirilecek.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, 4-13 Eylül tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek

EKİM

Ekim ayında Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, 17-28 Ekim tarihleri arasında Hollanda’nın Rotterdam kentinde yapılacak. Atletizmde Chicago Maratonu, 11 Ekim’de koşulacak.

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, 17-28 Ekim tarihleri arasında Hollanda’nın Rotterdam kentinde yapılacak

KASIM-ARALIK

Yılın son bölümünde tenis ve yüzme organizasyonları sporseverlerle buluşacak. ATP ve WTA Finalleri kasım ayında düzenlenecek. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ise aralık ayında Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası