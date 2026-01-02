Bir dönem Süper Lig'de de görev yapan Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, Premier Lig iddiasıyla gündeme geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yorumcu yaptığı dönemde sert ifadelerle hedef aldığı 36 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, İngiliz devine imza atabilir.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük (Mart 2021-Aralık 2021) ve Alanyaspor'u (Aralık 2021-Şubat 2023) çalıştıran, şimdilerde Porto'da görev yapan Francesco Farioli, Türkiye, Fransa (Nice), Hollanda (Ajax) ve Portekiz'in ardından İngiltere'ye gidebilir.

Francesco Farioli

CHELSEA TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

Teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayıran Chelsea'nin listesindeki adaylardan birinin de Farioli olduğu öne sürüldü. Portekiz basınında çıkan haberlerde; İngiliz kulübünün, İtalyan teknik adama imza attırmak için tüm şartlarını zorlayacağı aktarıldı.

Farioli’nin ara transfer döneminde Porto’dan ayrılmayı düşünmediği ve Portekiz temsilcisinin de, genç hocanın serbest kalma bedeli ile ilgili herhangi bir pazarlık yapmayacağı ifade edildi.

Genç teknik adam, Ajax'ın başında ligde son 4 haftaya 9 puan önde lider girmesine karşın şampiyonluğu PSV'ye kaptırmıştı.

SERGEN YALÇIN AKILLARA GELDİ

Farioli'nin isminin Chelsea ile anılması sonrası kendisi hakkında geçmişte sert yorumlarda bulunan Sergen Yalçın'ın sözleri akıllara geldi.

Sergen Yalçın

Francesco Farioli'nin Ajax teknik direktörü olması hakkında Yalçın, "Ben Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Bizim Cenk onu yardımcı olarak Alanyaspor'a getirdi, oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu, şöyle hoca olur mu? Adam, Nice'e gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi" demişti.

