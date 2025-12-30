Süper Lig'de Fatih Karagümrük (Mart 2021-Aralık 2021) ve Alanyaspor'u (Aralık 2021-Şubat 2023) çalıştıran Francesco Farioli, geçtiğimiz temmuz ayında göreve başladığı Porto'da adından söz ettiriyor. 16 maçta 15 galibiyet elde eden Farioli'nin takımı, Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'ya karşı büyük bir üstünlük kurdu.

Bir dönem Süper Lig'de de görev yapan Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Porto, Portekiz Premier Lig'in 16'ncı haftasında konuk ettiği AVS'yi 2-0 yendi. Dragao Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 48 ve 64'üncü dakikalarda İspanyol santrafor Samu kaydetti.

LİGDE ÜST ÜSTE 8'İNCİ GALİBİYET

Portekiz Premier Ligi'nde üst üste 8'inci galibitetini alan Porto, tek puan kaybını 8'inci haftada Benfica ile golsüz berabere kalarak yaşadı. Mavi-beyazlılar, Portekiz'deki tek yenilgisini ise Lig Kupası çeyrek final maçında Vitoria Guimaraes karşısında tattı. Porto, Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 müsabakada ise sadece Nottingham Forest'a mağlup oldu.

Francesco Farioli

MOURINHO'NUN BENFICA'SINA 10 PUAN FARK

Ligde oynadığı 16 maçta 15 galibiyet ve 1 beraberlik olarak rakiplerine ezici bir üstünlük kuran Farioli'nin takımı, 46 puanla lider durumda bulunuyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Sportibg Lizbon 41 puanla ikinci sırada yer aldır. Fenerbahçe'nin eski hocası Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, liderin 10 puan gerisinde, 36 puanla 3'üncü basamakta kaldı. İtalyan çalıştırıcının, meslektaşı Mourinho karşısında elde ettiği puan farkı Portekiz'de gündem oldu.

Jose Mourinho

"SIRALAMAYA BAKMIYORUZ"

Farioli, AVS maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında puan farkının 10'a çıkmasıyla ilgili soruya, "Daha önce de söylediğim gibi, bu uzun ve zorluklarla dolu bir maraton. Tüm maçlar böyle olacak ve biz de hazırlıklı olmalıyız. Sıralamalara bakmamalı, Santa Clara'dan başlayarak maç maç ilerlemeliyiz" cevabını verdi.

