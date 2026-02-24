Kar aniden bastırdı, kent beyaza büründü! Yetkililerden uyarı geldi
Bitlis’te gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırarak kenti beyaza bürüdü. Yetkililer, özellikle Tatvan ve Güroymak yönüne seyahat edecek sürücüleri hızlarını düşürmeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bitlis’te gece saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, kentin birçok noktasını kısa sürede beyaza bürüdü. Kar nedeniyle yollar kayganlaşırken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
Kar kalınlığı, özellikle TOKİ yerleşimleri ve Rahva bölgesinde yer yer 2 santimetreye kadar ulaştı. Yetkililer, yağışın bölgesel ve kısa süreli olduğunu belirtirken, Tatvan ve Güroymak yönüne seyahat edecek sürücülere uyarılarda bulundu.
GÜN İÇERİSİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini korumaları ve ani manevralardan kaçınmaları gerektiğini hatırlattı.
Kar yağışının gün içinde etkisini kaybetmesi beklenirken, muhtemel buzlanmaya karşı dikkatli olunması istendi.