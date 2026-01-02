ASKİ 2 Ocak 2026 tarihli su kesintilerine ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Ankara’nın farklı ilçelerinde meydana gelen arızalar ve planlı çalışmalar nedeniyle birçok mahallede geçici su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar “Nallıhan, Etimesgut, Sincan, Keçiören ve Çankaya'da sular ne zaman gelecek?” sorusuna cevap ararken, ASKİ’den yapılan açıklamalarda ilçelere göre kesinti saatleri ve çalışmaların tamamlanacağı zaman aralıkları netleşti.

ASKİ Ankara su kesintisi saatleri: 2 Ocak Nallıhan, Etimesgut, Sincan, Keçiören ve Çankayada sular ne zaman gelecek?

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 2 OCAK

ASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre 2 Ocak 2026 Cuma günü Ankara’nın Nallıhan, Etimesgut, Sincan, Keçiören ve Çankaya ilçelerinde farklı nedenlerle su kesintileri yaşanıyor.

Nallıhan’da Sarıkaya Mahallesi’nde yaşanan su terfi deposu motor arızası nedeniyle başlayan kesintinin 2 Ocak saat 18.25’te sona ermesi planlanıyor. Etimesgut Bahçekapı Mahallesi’nin bir bölümünde içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle suyun saat 17.00 itibarıyla verilmesi bekleniyor. Sincan Mustafa Kemal Mahallesi’nde ise şebeke hattı arızası nedeniyle yaşanan kesintinin saat 15.00’te sona ereceği bildirildi.

NALLIHAN, ETİMESGUT, SİNCAN, KEÇİÖREN VE ÇANKAYA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

NALLIHAN: Sarıkaya Mahallesi - Plansız kesinti - Başlangıç: 1.01.2026 16.30 - Bitiş: 2.01.2026 18.25 - Neden: Su terfi deposu motor arızası

ETİMESGUT: Bahçekapı Mahallesi (bir kısmı) - Plansız kesinti - Başlangıç: 2.01.2026 10.50 - Bitiş: 2.01.2026 17.00 - Neden: İçme suyu hattı arızası

SİNCAN: Mustafa Kemal Mahallesi (bir kısmı) - Plansız kesinti - Başlangıç: 2.01.2026 10.55 - Bitiş: 2.01.2026 15.00 - Neden: Şebeke hattı arızası

KEÇİÖREN: Ovacık, Kanuni, Atapark Mahalleleri (tamamı) - Planlı kesinti - Başlangıç: 2.01.2026 13.00 - Bitiş: 2.01.2026 18.00 - Neden: Şebeke manevra çalışması

ÇANKAYA: Söğütözü Mahallesi (bir kısmı), Mustafa Kemal Mahallesi üst kotları - Plansız kesinti - Başlangıç: 2.01.2026 12.45 - Bitiş: 2.01.2026 18.00 - Neden: Q100 çelik boru arızası

