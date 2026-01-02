Osmanlı kültüründe önemli bir yere sahip olan ve unutulmaya yüz tutan katı’ sanatı, Geleneksel Sanatlar Akademisi bünyesinde verilen eğitimlerle yeniden hayat buluyor. Kâğıt ve deri oyma teknikleriyle icra edilen zarif sanat, düzenlenen dersler ve sergilerle gelecek nesillere aktarılıyor.

Kâğıt veya derinin ince işçilikle kesilerek üç boyutlu kompozisyonlar hâline getirildiği katı’ sanatı, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan önemli geleneksel sanatlar arasında yer alıyor.

Kadim sanatların kültürel miras olarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla Geleneksel Sanatlar Akademisi tarafından yürütülen çalışmalar dikkat çekiyor. Akademi bünyesinde verilen eğitimlerle katı’ sanatının teknikleri öğretilirken, aynı zamanda sanatın estetik anlayışı ve tarihi birikimi de yeni kuşaklara aktarılıyor. Yürütülen çalışmalar, katı’ sanatının yeniden görünürlük kazanmasına ve kültürel hafızadaki yerini güçlendirmesine katkı sağlıyor.

PROGRAM TAKVİMİ

Katı’ sanatı dersleri haftada bir gün olmak üzere perşembe günleri düzenleniyor. Sabah saatlerinde başlayan eğitimler 14.30’a kadar devam ediyor. Program kapsamında kayıtlar eylül ayında alınırken, dersler ekim ayında başlayarak mayıs ayı sonuna kadar sürüyor.

EĞİTİM İÇERİĞİ VE SONRASI

Eğitim sürecinde katılımcılara katı’ sanatının temel ve ileri düzey teknikleri uygulamalı olarak aktarılıyor. Program içeriğinde kâğıt oyma ve kesme teknikleri, desen oluşturma ve kompozisyon bilgisi ile el becerisi ve özgün tasarım geliştirmeye yönelik çalışmalar yer alıyor.

Yıl boyunca edinilen bilgi ve beceriler, eğitim dönemi sonunda düzenlenen sergilerde sanatseverlerle buluşturuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ile belgelendirilen eğitim programına katılanlar, bu sergilerde ortaya koydukları özgün eserlerle katı’ sanatını nitelikli ve güçlü bir şekilde temsil etme imkânı buluyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde yürütülen katı’ sanatı eğitimleri; teknik altyapısı ve sanatsal üretimi teşvik eden yaklaşımıyla geleneksel sanatlar alanında örnek bir eğitim modeli olarak öne çıkıyor.

