Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde birlikte ava çıkan 2 kuzenden biri, yanlışlıkla diğer kuzenini vurarak öldürdü. Olay sonrası ölen kuzenin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, katil zanlısı kuzen ise gözaltına alındı.

Gaziantep, Oğuzeli ilçesi kırsal Yukarı Güneyse Mahallesi'nde iddiaya göre, kar yağışı sonrası İsmail K. ve kuzeni Ahmet Çelikçi birlikte ava çıktı. Av sırasında İsmail K.'nin elindeki tüfek yanlışlıkla ateş alarak kuzeni Ahmet Çelikçi'ye isabet etti.

HASTANEDE CAN VERDİ

Olay sonrası vücuduna isabet eden kurşunla ağır yararlanan Çelikçi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelikçi, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, hastanede tamamlanan işlemlerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI KUZEN YAKALANDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken katil zanlısı kuzen İsmail K. ise gözaltına alındı.

