İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında milyonlarca liralık yatırımla hayata geçirilen İstanbul Bisiklet Sistemi (İSBİKE), uzun süredir kullanılmadığı için atıl halde duruyordu. İBB yönetimi döneminde bakımı yapılmayan bisikletlerin hurdaya dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Daha önce kaydedilen görüntülerde İBB tarafından binlerce bisikletin depolara ve boş arazilere çekildiği, istasyonların ise bakımsızlık nedeniyle zarar gördüğü tespit edilmişti. Uzun süre kullanılmayan bisikletlerin çürümeye terk edilmesi kamuoyunda tepki çekmişti.

İBBden İstanbullulara milyonlarca liralık zarar! İSBİKE hurdaya döndü

BİSİKLETLERİN OLDUĞU ALAN BOŞALTILDI

İddiaya göre, atıl halde bulunan bisikletler bulundukları alanlardan kamyonetlerle kaldırılarak hurdaya verildi. Havadan kaydedilen son görüntülerde ise bisikletlerin bulunduğu alanların tamamen boşaltıldığı, geriye yalnızca plastik parçalar ve lastik yığınlarının kaldığı görüldü.

MİLYONLARCA LİRA HURDA OLDU

Tepkiler üzerine belediye tarafından kaldırılan bisikletler Bayrampaşa'daki hurdalık alanda kırılarak hurda haline getirildi. Milyonlarca liralık kamu kaynağıyla alınan bisikletlerin bu şekilde değerlendirilmesi "kamu zararı" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

