TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın yeni bölüm tarihi merakla araştırılıyor. Dizi, son olarak 163.bölümüyle ekrana gelirken, yeni bölümün yayın günü ve saatiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TRT 1 yayın akışı incelenirken, Teşkilat'ın 164.bölüm fragmanı da şu ana kadar yayınlanmadı.

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat, her hafta Pazar günü milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son olarak 163.bölümüyle nefes kesen dizi, bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu haline geldi. İzleyiciler büyük bir heyecanla Teşkilat'ın 164.bölüm fragmanını ve yayın tarihi hakkında araştırma yapmaya başladı. İŞte dizisinin hayranlarını yakından son gelişmeler...

Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Gözler TRT 1 yayın akışına çevrildi

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Teşkilat'ın yeni bölümün yayın tarihine ilişkin belirsizlikler sürerken, dizinin yakın takipçileri yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı arama motorlarında sorgulatılıyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşanması durumunda TRT 1'in güncel yayın akışında yer alacak.

Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Gözler TRT 1 yayın akışına çevrildi

TEŞKİLAT 164.BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

Yılbaşı arası nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Bu kapsamda Teşkilat dizisinin 164.bölüm fragmanının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Bu akşam hangi diziler var? 2 Ocak TV yayın akışı gündemde

Haberle İlgili Daha Fazlası