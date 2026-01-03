1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni asgari ücret, ülkemizin çalışma hayatında büyük tesirler oluşturuyor.

7,5 milyona varan işçiyi direkt, asgari ücrete komşu maaş alanlarla birlikte ise 11 milyonu aşkın vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Bu rakam, sadece bir maaş değil; piyasanın yeni "mihenk taşı" konumunda. Özel sektördeki ücret dengelerinden vergi muafiyetlerine, SGK prim gelirlerinden idari cezalarına, ev hanımlarının ödeyeceği primlerden sosyal güvencesi olmayanların ödeyeceği GSS primine ve işsizlik maaşından sosyal yardımlara kadar her kalem bu yeni rakamla yeniden şekilleniyor.

ENFLASYONUN GÖLGESİNDE %27’LİK ARTIŞ

İş Kanuna göre bir işçinin gıda, konut, sağlık ve ulaşım gibi insani ihtiyaçlarını karşılaması gereken asgari ücret; Temmuz 2025’teki "pas" geçişin ardından 2026 yılına %27’lik bir güncellemeyle girdi.

Dolar bazında bakıldığında geçmiş yıllara oranla yüksek bir grafik çizse de, hayat pahalılığı ve kira kıskacındaki vatandaşın cebinde bu artışın karşılığı henüz "iç açıcı" değil.

TÜRK-İŞ’in Aralık ayında açıkladığı 30 bin 153 TL’lik açlık sınırının altında kalan yeni ücret, maalesef daha yolun başında açlık sınırının ancak %93’üne karşılık geliyor.

İŞTE KURUŞU KURUŞUNA YENİ ASGARİ ÜCRET TABLOSU

Kanunen bu rakamın altında bir ödeme yapılması, işçi rızası olsa dahi imkânsız ve yasak. Resmî Gazete ilanı beklenen, küsurat farklılıkları içerebilen örnek hesaplama ise şöyle:

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI (TL/AY)

Ekonominin yeni rotası: 2026 asgari ücret reçetesi belli oldu!

Hemen belirtelim asgari ücretliler bu senede 28.075,50 TL’lik bu asgari ücretle geçinmek zorunda. Yıl içinde enflasyon ne kadar artarsa artsın bu rakam değişmeyecek. İşçinin evli ve çocuklu olması da daha yüksek asgari ücret almasına gerekçe sağlamıyor.

PATRONUN CEBİNDEKİ MALİYET: TEŞVİK VARSA YÜK HAFİFLİYOR

Yeni asgari ücret işçi için geçim, işveren için ise ciddi bir maliyet yönetimi demek. 2026 ile birlikte işveren SGK primleri %21,75’e yükselirken, devlet "kurallara uyan" işverene can suyu teşvik ve destekler veriyor.

İŞVERENE MALİYET TABLOSU (TL/AY)

Borcu olmayan kaçak ve sahte sigortalı çalıştırmayan ve diğer yasal yükümlülüklerini yerine getiren işverenler için 1.200 TL’lik asgari ücret desteği devreye giriyor. Ayrıca imalat sektöründeki ek %5’lik teşviklerle birlikte, asgari ücretin işverene maliyeti önemli oranda azalıyor. Kuralları çiğneyenler ise tablodaki tam maliyeti göğüslemek zorunda.

AGİ MERAK EDENLERE: VERGİ YOKSA AGİ DE YOK!

Çalışanların en çok sorduğu "2026’da AGİ alacak mıyız?" sorusuna cevap net: Asgari ücret üzerinden Gelir ve Damga Vergisi alınmadığı için, vergi iadesi mahiyetindeki Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması bu yıl da söz konusu olmayacak. İşçiden sadece %15 oranında SGK ve işsizlik sigortası kesintisi yapılacak.

