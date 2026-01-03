ABD’den İran'a yeni saldırı sinyali! "Tüm seçenekler masada, İran lideri camiye gidip dua etsin"
Venezuela’daki operasyonun ardından ABD’den gelen açıklamalar, dünya siyasetinde tansiyonu bir üst seviyeye taşıdı. Senatör Lindsey Graham doğrudan İran'ı tehdit etti.
- Graham, Başkan Trump'ın Venezuela'yı "arka bahçedeki bir uyuşturucu halifeliği" olarak gördüğünü ve ortadan kaldırılması gerektiğini söylediğini aktardı.
- Graham, İran ve Küba liderlerini uyararak, ABD'nin bölgedeki yeni ve daha aktif tutumuna işaret etti.
- Graham, İran liderlerine "dua etmelerini" tavsiye ederek doğrudan bir tehdit mesajı verdi.
- İran Meclis Başkanı, ABD'nin maceracı bir girişimde bulunması halinde bölgedeki ABD üslerinin meşru hedef olacağını belirtmişti.
- ABD Başkanı Trump da daha önce, İran'daki protestolara müdahale edilmesi durumunda "silahların hazır olduğunu" söylemişti.
Venezuela operasyonunun ardından Washington’dan gelen açıklamalar, krizin yeni bir cepheye taşınabileceği sinyalini verdi.
ABD’li Senatör Lindsey Graham, Venezuela’daki sürecin “kurtuluş” olarak tanımlandığını ve bunun Amerika’nın çıkarına olduğunu söyledi. Graham, operasyonun haftalardır planlandığını aktarırken, “Tüm seçenekler masada” ifadesini kullandı.
Graham, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’yı “arka bahçedeki bir uyuşturucu kalifeliği” olarak gördüğünü ve bunun ortadan kaldırılması gerektiğini söylediğini de dile getirdi.
Açıklamalar, yalnızca Venezuela ile sınırlı kalmadı. Graham, İran ve Küba liderlerinin de endişe duyması gerektiğini belirterek, “Kasabada yeni bir şerif var” sözlerini kullandı. İran için ise dikkat çeken bir mesaj verdi: “Ben İran’ın lideri olsaydım, camide dua etmeye giderdim.”
İRAN NE DEMİŞTİ?
İran Meclis Başkanı, ABD’ye açık bir uyarı yaparak, “ABD maceracı bir girişimde bulunursa bölgedeki ABD üsleri meşru hedef olur” dedi.
ABD Başkanı Trump da daha önce yaptığı açıklamalarda, İran’daki protestolara müdahale edilmesi halinde ABD’nin devreye girebileceğini, “silahların hazır olduğunu” söylemişti.