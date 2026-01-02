Ortadoğu’da tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye yönelik açıklamalarının ardından Tahran’dan sert bir karşılık geldi. İran Parlamentosu Sözcüsü Mohammad Bagher Qalibaf, Washington’un atacağı muhtemel adımların ciddi sonuçları olacağını belirterek, bölgedeki Amerikan üsleri ve askeri unsurlarını açık şekilde hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye yönelik uyarılarının ardından Washington ile Tahran arasındaki gerilim günden güne büyüyor İran Parlamentosu Sözcüsü Mohammad Bagher Qalibaf, ABD'nin atacağı muhtemel adımlara karşı sert mesaj vererek bölgedeki Amerikan üslerini gündeme getirdi.

"ABD ÜSLERİ MEŞRU HEDEF"

Qalibaf, ABD’nin bölgede atacağı herhangi bir “maceracı davranış” karşısında Amerikan üsleri ve askeri unsurlarının "meşru hedefler" olarak görüleceğini söyledi.

“Tüm Amerikan merkezleri meşru hedef olur”

Qalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Trump, bu resmi itirafla birlikte bölgede bulunan tüm Amerikan merkezlerinin ve güçlerinin, muhtemel herhangi bir maceracılığa karşılık olarak bizim için meşru hedefler olarak görülmesi gerektiğini bilmelidir.”

ABD'NİN ORTADOĞU'DA KAÇ ÜSSÜ VAR?

ABD askerleri ve askeri tesisleri; Türkiye, Irak, Ürdün, İsrail, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yayılmış durumda. Washington, aynı zamanda Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssünde askeri yığınağını artırıyor.

ABD, Orta Doğu’da 11 ülkede toplam 46 askeri üs ile varlık gösteriyor. Bu üslerde görev yapan Amerikan askerlerinin sayısı 54-55 bin seviyesinde bulunuyor. Bu rakama bölgede konuşlanan uçak gemileri ve savaş gemilerindeki personel dahil edilmiyor.

IRAK’TA EN FAZLA ÜS BULUNUYOR

Irak, ABD’nin Orta Doğu’da en fazla üsse sahip olduğu ülke konumunda. Kuzeyde Erbil’den güneyde Basra’ya kadar uzanan bölgede 9 ABD üssü bulunuyor. Ülkedeki Amerikan askerlerinin sayısı yaklaşık 5 bin.

TÜRKİYE DETAYI: İNCİRLİK VE SİNOP

ABD askerleri Türkiye’de sekiz farklı noktada konuşlu durumda. Bu üsler arasında en dikkat çekenleri, NATO kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte kullanılan İncirlik Hava Üssü ve Karadeniz’in güney kıyısındaki Sinop.

İncirlik, uzun yıllardır ABD ve NATO’nun bölgedeki en stratejik hava üslerinden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin konumu nedeniyle bu üs, Orta Doğu’daki gelişmelerde sık sık gündeme geliyor.

KUVEYT VE KATAR ÖNE ÇIKIYOR

Kuveyt, bölgede en fazla Amerikan askerine ev sahipliği yapan ülke olarak öne çıkıyor. Ülkede yaklaşık 13 bin ABD askeri görev yapıyor.

Katar’da ise 10 bin Amerikan askeri bulunuyor. Bölgedeki en büyük Amerikan hava üssü Katar’da yer alıyor. Söz konusu üssün inşasına 1996 yılında başlandı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDE YOĞUN KONUŞLANMA

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 3 bin 800, Bahreyn’de ise 7 bin Amerikan askeri görev yapıyor. Bahreyn, ABD’nin 5. Filosu’na ev sahipliği yapıyor. Bu askeri varlık, 1980’lerdeki İran-Irak Savaşı ve Hürmüz Boğazı’ndaki tanker krizine kadar uzanan bir geçmişe sahip.

Umman’da yaklaşık 600 ABD askeri bulunuyor.

SURİYE, ÜRDÜN VE SUUDİ ARABİSTAN

Suriye’de son verilere göre yaklaşık 2 bin Amerikan askeri vardı. Ancak bazı üslerin kapatılması ve asker çekilmesiyle bu sayının daha da azaldığı değerlendiriliyor.

Ürdün’de, özellikle Suriye sınırına yakın bölgelerde önemli Amerikan üsleri yer alıyor. Ülkedeki ABD asker sayısı 3 bin civarında.

Suudi Arabistan’da da yaklaşık 3 bin Amerikan askeri konuşlu durumda.

İSRAİL VE MISIR

İsrail’de Nevatim Hava Üssü’nde ABD askerleri bulunuyor. Ancak bu üsse konuşlu Amerikan askerlerinin kesin sayısı bilinmiyor.

Mısır’da ABD’ye ait bir üs bulunuyor ancak bu üssün Amerikan ordusu tarafından aktif biçimde kullanılmadığı belirtiliyor.

